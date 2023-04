Eggenburg gelingt Revanche gegen Gmünd

Werbung

„Revanche gelungen“ - unter diesem Motto lässt sich Eggenburgs Heimsieg am Freitagabend kurz und bündig zusammenfassen. In der Hinrunde schlitterte der SKE beim Aufsteiger noch in ein 0:6-Debakel. Diesmal gelang ein 2:0-Erfolg - und dieser hätte noch weitaus höher ausfallen können. Denn nach einem zähen Auftakt von beiden Seiten übernahmen die Eggenburger nach einer Viertelstunde das Kommando. Dabei fabrizierten sie zunächst aber nur zwei Lattentreffer. Einmal traf Tretzmüller nach einem Corner die Torumrandung, ein weiteres Mal der aufgerückte Cevik. Zudem lief Gmünd-Keeper Rosenmayer zur Hochform auf, klärte zweimal in höchster Not. „Hier hätten wir schon in Führung liegen müssen“, analysierte Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt. Noch vor der Pause durfte er dann aber doch den Führungstreffer seines Teams sehen: Bergmann ging auf der linken Seite durch, bediente Alic. Der legte in die Mitte zu Rolinec ab, der zu Kucera abprallen ließ. Der Tscheche ließ sich nicht zweimal bitte, legte den Ball in Minute 41 zum 1:0 ins Netz.

Rote Karte kurz nach Wiederanpfiff

Nach dem Wechsel blieben die Gastgeber am Drücker. Die Vorentscheidung fiel rasch. Alic machte sich alleine Richtung Gmünder Tor, Dürnitzhofer konnte nur noch mit einer Notbremse klären – Rote Karte für den Gmünder, Freistoß für Eggenburg. Alic trat an, setzte den Ball aus 25 Metern ins Netz – 2:0, Minute 55. Danach verwalteten die Hausherren den Vorsprung geschickt, die numerisch unterlegenen Gmünder konnten nicht mehr zusetzen. In der Schlussphase hatte Rolinec das 3:0 am Fuß, scheiterte aber erneut an Rosenmayer.

„Verdiente drei Punkte – auch, wenn der Sieg hätte höher ausfallen können. Der Rückrundenstart mit den sechs Punkten ist natürlich hervorragend“, resümiert Eggenburgs Sebastian Schmidt.

Fotos vom Spiel folgen

Highlights

Tore: Heim Dzemil Alic (55., Freistoss), Heim Jindrich Kucera (41.)

Eggenburg: Lukas Schölm, Sebastian Bura, David Tretzmüller, David Lippeck, Dzemil Alic, Dominik Rolinec, Jindrich Kucera, Clemens Bergmann, Muhammed Cevik, Samuel Macho, Stepan Kolarik, Dennis Kubiela, Marvin Fritz, Tobias Waltenberger, Tobias Walla, Michael Kugler, Moritz Kraft, Tobias Walla (69. statt Samuel Macho), Marvin Fritz (83. statt Sebastian Bura), Moritz Kraft (90. statt Dzemil Alic)

Gmünd: Peter Rosenmayer, Karel Slama, Thomas Kapeller, Jakub Held, Deniz Obradovic, Michael Dürnitzhofer, Frantisek Nemec, Maksym Yanchuk, Martin Held, Dominic Korherr, Stanislav Peterek, Benedikt Kümmel, Mathias Dangl, Elias Früchtl, Florian Birngruber, Clemens Schmid, Elias Früchtl (67. statt Maksym Yanchuk), Clemens Schmid (87. statt Thomas Kapeller)

Karten: Sebastian Bura (67. Gelb Foul), Jakub Held (43. Gelb Foul), Thomas Kapeller (45. Gelb Foul), Michael Dürnitzhofer (55. Rot Torchancenverh.)