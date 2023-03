Alic-Doppelpack bringt Eggenburg drei Punkte

Einen idealen Auftakt in die Rückrunde legten die Eggenburger hin: Mit einem 2:1-Heimsieg über Lilienfeld machte der SKE in der Tabelle gleich einige Plätze gut, verließ die Abstiegszone und reihte sich vorläufig auf Rang zehn ein.

Im ersten Abschnitt kam das Spiel nur mäßig auf Touren. Lilienfeld verzeichnete spielerische Vorteile, hatte außerdem mit einem Stangenschuss Pech. „Bei uns hat nach vorne die Durchschlagskraft gefehlt“, analysierte Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt. Das sollte sich allerdings mit Beginn der zweiten Halbzeit ändern. Dzemil Alic nahm sich eines Stanglpasses zur Mitte an, donnerte den Ball an die Latte, von wo er senkrecht Richtung Torlinie prallte. Der Assistent zeigte an, dass der Ball hinter der Linie gewesen sei, Schiedsrichter Maximilian Fischer entschied daraufhin auf Tor (49.). Eggenburg kontrollierte nun das Spiel, hatte den Gegner im Griff. Ein schweres Missverständnis zwischen Abwehr und Keeper ließ sich allerdings Osama El Zayat nicht entgehen und stellte in Minute 74 auf 1:1. „Da habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch gewinnen könnten“, gab Schmidt zu. Doch Alic schlug ein weiteres Mal zu. Pass in die Tiefe, Rolinec-Stangler und Alic drückte den Ball zum Siegestreffer ein. Nach Spielende sah Lilienfelds Amir Ebrahim nach wiederholter Kritik noch die gelb-rote Karte.

Highlights

Eggenburg - Lilienfeld 2:1 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Eggenburg, 133 Zuseher, SR Maximilian Fischer

Tore:

1:0 Dzemil Alic (49.)

1:1 Osama El Zayat (74.)

2:1 Dzemil Alic (80.)

Eggenburg: L. Schölm - S. Bura - D. Lippeck, D. Alic - D. Rolinec - J. Kucera (87. T. Walla) - S. Bauer (10. C. Bergmann), M. Cevik - M. Kraft - S. Macho (72. M. Fritz) - S. Kolarik; D. Kubiela, T. Waltenberger

Trainer: Patrick Glanz

Lilienfeld: M. Moser - I. Hikal - Y. Ebrahim, A. Ebrahim, M. Mustafi (64. O. El Zayat), M. Gad El Rab El Sayed - M. Suppan - P. Schroffenauer - S. Bajrami (39. R. Laho) - R. Nzogang - I. Soare; P. Baumann, F. Markovic, S. Aksoy, K. Rabeh

Trainer: Amir Ebrahim

Karten:

Gelb: Stepan Kolarik (69., Unsportl.) bzw. Amir Ebrahim (49., Kritik), Mohamed Gad El Rab El Sayed (61., Unsportl.), Ionuț-Eduard Soare (76., Unsportl.), Patrick Schroffenauer (88., Kritik), Redon Laho (89., Foul), Safet Bajrami (SE., Kritik)

Gelb-Rot: keine bzw. Amir Ebrahim (SE., Kritik)