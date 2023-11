Noch im Rahmen

Mit der 0:4-Niederlage gegen Melk endete für den SK Eggenburg eine äußerst durchwachsene Hinrunde in der 2. Landesliga West. Dass es nicht komplett düster aussieht, ist den zwei Siegen aus den vergangenen drei Runden zu verdanken. Als Drittletzter hat der SKE das Tabellenmittelfeld zumindest noch im Blickfeld.

Mit der Verpflichtung des neuen Trainers Jürgen Fangmeyer wurde die erste Baustelle geschlossen. Jetzt geht's an den Kader. Im Winter ist's ungleich schwerer, qualitativ gute Spieler zu bekommen. Zum Einen, weil Spieler zumeist bis Saisonenende an einen Verein gebunden sind – zum anderen, weil es Unterschiedsspieler im Amateur-Bereich nicht wie Sand am Meer gibt. Bleiben der ausländische Markt, oder Spieler, die anderswo nicht glücklich wurden bzw. nicht mehr benötigt werden.

Jetzt braucht's ein gutes Händchen. Insofern war's eine gute Entscheidung, dass der neue Trainer schnell gefunden wurde – so kann sich der gleich aktiv am Transfergeschehen beteiligen.