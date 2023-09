Über den Kampf ins Spiel - vierter Heimsieg zu Null

Schön langsam wird die Serie des Aufsteigers in die 2. Landesliga West unheimlich: Das war der vierte „zu Null“-Sieg in Folge zu Hause. In Absdorf hat man ein „clean sheet“, wie die Engländer zu sagen pflegen. Und auch nach diesem Match völlig gerechtfertigt. Die Abwehr um Christian Schaller war auch gegen Spratzern ein Bollwerk. Vorerst war ein Abtasten angesagt, beide Mannschaften neutralisierten sich. Erst nach der Anfangsviertelstunde hatte Absdorf seine beste Zeit in Hälfte eins. Da wurde das gegnerische Tor unter Beschuss genommen, allerdings schlugen die getretenen Bälle meistens im Absdorfer Nachthimmel ein. Die beste Möglichkeit hatte in Hälfte eins Maxi Lembacher, der seinen Gegenspieler alt aussehen ließ, aber zu überhastet schoss (31.). Danach prüften noch Olli Weidlinger (40.) und Fabian Märkt (44.) die Qualität des Balles, doch beide Geschoße landeten beinahe an den Ufern der Schmida. So wurden die Seiten gewechselt.

Das war eine tolle zweite Hälfte der Heimischen

Absdorf startete in die zweite Halbzeit wie von der Tarantel gestochen. Ein herrlicher Spielzug über die linke Angriffsseite (mit Hinterlaufen des Mitspielers!), ein lehrbuchmäßiger Pass ins Zentrum und Youngster Simon Gartner (17) beförderte das Spielgerät mittels Rutschen ins Tor - 1:0 (51.). Jetzt musste Spratzern öffnen, nach einem Freistoß kamen die Süd-St.Pöltner das einzige Mal gefährlich vor das Tor, doch die Aktion wurde von der glänzenden Verteidigung der Heimischen unterbunden (53.). Praktisch im Gegenzug hätte es 2:0 für Absdorf beinahe stehen müssen. Maxi Lembacher tanzte die Verteidigung mittels Drehung aus - doch er traf nur die Stange (54.) - eine „Hunderter“. So blieb es zumindest bis zur 68. Minute spannend. Wieder eine gute Aktion, diesmal über rechts, Simon Gartner leitete weiter zu Olli Weidlinger und dieser brachte den Ball sicher zum 2:0 unter - damit waren die Messen gesungen. Spratzern war ab diesem Zeitpunkt gebrochen. Nico Nemec vergab gar die Chance auf das 3:0 (83.). Die zweite Halbzeit zeigte auch, das Absdorf durchaus spielerisch einiges zu bieten hat. Ein sicherer Heimsieg, Absdorf wird zum Bollwerk.

Absdorf-Coach Christian Schragner: „Wir haben ganz hervorragend gegen den Ball gearbeitet. Zweite Hälfte gelang uns auch spielerisch zu überzeugen. Der Sieg war in dieser Höhe absolut verdient, wir hätten auch noch höher gewinnen können. Das war ein Partie ganz nach unserem Sinne. Die Gegner müssen wissen, dass es gegen uns ganz schwer zu spielen ist.“

Highlights

Interview Christian Schragner (Absdorf)

29.09.2023 19:30

Statistik:

Absdorf - ASV Spratzern 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (51.) Gartner, 2:0 (68.) Weidlinger.

Gelbe Karten: Wagner (14. Foul), Menezes Trindade (59. Unsportlichkeit); Rabeh (60. Foul), Krajnovic (12. Foul).

Absdorf: Stippl; Breuer, Schaller, Schwarz, Schütz; Wagner (85. Figl), Märkt, Weidlinger (69. Nemec), Menezes Trindade ; Lembacher, Gartner (77. Böhm-Mendes)

ASV Spratzern: Reichmann; Omoighe, Tchadnyiriow, Imocanin, Cicmilovic; Krajnovic, Markovic (34. Turna); Müllner (80. Dosljak), Rabeh, Ismaili; Karan.

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.