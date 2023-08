Spätes Tor entschied ein Kampfspiel

Erstes Heimspiel für Absdorf in der neuen Liga. Prickelnde Spannung vor dem Spiel - und mit Eggenburg ein Gegner, den man auf Augenhöhe wähnte. So gestaltete sich auch das Spiel in den ersten 45 Minuten. Die spielerischen Höhepunkte in der ersten Hälfte waren rar gesät. Absdorf versuchte die Kreise von Eggenburgs Playmaker Jindrich Kucera einzuengen, das gelang auch fast weitestgehend. Selbst erspielte man sich zu Beginn aber auch keinerlei Möglichkeiten. Die erste Torannäherung hatten die Gäste (24.), allerdings landete der Schuss neben dem Gehäuse. Das Match bewegte sich hauptsächlich im Mittelfeld, war kampfbetont, doch technisch nicht hochstehend.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde musste erstmals Absdorfs Goalie Stefan Stippl aktiv werden. Ein guter Save des Keepers (33.). Absdorf und die Gäste neutralisierten sich aber weiterhin. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Heimischen auch offensiv stärker, eine Kombination von Olli Weidlinger und Maxi Lembacher führte aber zu keinem Torerfolg (45.).

Absdorf wurde in Hälfte zwei stärker, kam zu Standards und „Igor“ wurde zu Eggenburgs Exekutor.

Die Heimelf hatte sich für die zweite Hälfte einiges vorgenommen. Eggenburg wollte aber mit einem Heber aus 50 Metern die Absdorfer überraschen, der Ball landete aber neben dem Tor. Die Schragner-Elf übernahm jetzt immer mehr das Kommando, kam zu etlichen Standard-Situationen, die wenig einbrachten. Zwingende Torchancen gab es keine, ein Böhm-Mendez Schuß landete im Absdorfer-Nachthimmel, dennoch waren die Heimischen jetzt dominant. Deswegen war es fast kurios, dass die Gäste die größte Chance nach einem Kopfball hatten, doch Stippl konnte den zu zentralen Kopfball arretieren (81.). Gleich darauf eine weite Flanke, wieder war der Absdorf-Goalie auf dem Posten und rettete im Laufduell im 1:1. Damit wurden die Schragner-Schützlinge vollends aufgeweckt. Ein Schuß aus fünf Meter von Olli Weidlinger konnte der Gästekeeper entschärfen - dies hätte das 1:0 sein können wenn nicht müssen (83.). Doch Absdorf wartete geduldig auf Fehler der Gäste. Und dem besten Spieler der Heimelf, Igor Menezes, blieb es vorbehalten die Schmidataler zu erlösen. Der Brasilianer eroberte am Strafraum des Gegners den Ball und lupfte ihn dann über den Keeper zum 1:0 ins Tor (89.). Absdorf stand Kopf. Der Erste Dreier war in trockenen Tüchern, obwohl noch eine weite Flanke in Minute 92 Gefahr für die Heimischen bedeutete. Letztendlich blieb es beim 1:0 - nicht unverdient.

Christian Schragner, Trainer SV Absdorf: „Ein Spiel auf Augenhöhe. Es gelang uns sehr gut die Kreise von Jindrich Kucera einzuengen. Die taktischen Vorgaben wurden erfüllt. Letztendlich sind wir für unsere Bemühungen belohnt worden. Ein Kompliment an meine Mannschaft!“

Mario Krumpöck, Sportvorstand Absdorf: „Wir haben mit der notwendigen Leidenschaft und Opferbereitschaft gespielt. Selbst der Ausfall von drei bis vier Stammspielern fiel dann nicht so ins Gewicht. Mit vier Punkten zu starten ist ein Traum.“

Statistik:

Absdorf - Eggenburg 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (88.) Menezes Trindade.

Gelbe Karten: Menezes Trindade (4. Unsportlichkeit); Bucher (74. Foul).

Absdorf: Stippl; Breuer, Schwarz, Schaller, Schütz; Nemec (90+2. Gartner), Menezes Trinidade, Lembacher (83. Schörg), Wagner; Weidlinger, Figl (63. Böhm-Mendes).

Eggenburg: Kucirek; Kugler (83. Dujmic), Kucera, Bauer, Rolinec, Tretzmüller, Bucher, Walla (70. Berger), Elias Höglinger (89. Kraft), Kolarik, Steiner.

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Mayrhofer.