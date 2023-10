Schinkels wirft in Spratzern hin

Spratzern - Eggenburg 1:5. Nach nur elf Spielen macht Frenkie Schinkels in Spratzern Schluss. „Auch ein Frenkie Schinkels muss wissen, wenn du sechs Mal hintereinander verlierst, egal ob es an der Qualität liegt, musst du Adieu sagen“, so der scheidende Coach unmittelbar nach bitteren 1:5 gegen Eggenburg. „Ich bin sofort in die Kabine, was ich normal nicht mache, habe allen Spielern die Hand gegeben, ihnen Gesundheit und Glück gewünscht und mich verabschiedet.“

Was geschah davor? Der ASV erwischte im Kellerduell einen Horrorstart: Rolinec (12.) und Kolarik (20.) brachten die Waldviertler früh mit 2:0 in Front. Schinkels reagierte früh, nahm den verletzten El-Damanhoury und indisponierten Dosljak schon in Minute 22 vom Feld. Die Spratzerner Reaktion auf dem Feld ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Abpraller erzielte der wieder genesene Karan per Kopf den Anschlusstreffer (32.).

Geschenk zur Entscheidung

Spratzern drückte auf den Ausgleich, der aber nicht fallen sollte. Der Knackpunkt im Spiel ereignete sich dann in Minute 66. Müllner wurde gefoult, wähnte einen Pfiff und griff sich den Ball innerhalb des eigenen Strafraums. Der Pfiff kam, allerdings für Eggenburg ... Garagic nahm das Geschenk vom Punkt an und stellte auf 3:1. Schinkels: „Da war der Käse gegessen. Sonst hättest du sie vielleicht noch knacken können.“

Im Finish schnürten sowohl Garagic (88.) als auch Rolinec (91.) noch einen Doppelpack und machten das für Eggenburg furiose 5:1 perfekt. Der SKE hat somit den letzten Tabellenplatz verlassen und neben Spratzern auch Herzogenburg in der Tabelle überholt.

Statistik:

ASV OFENBINDER SPRATZERN - SK EGGENBURG 1:5 (1:2).

Torfolge: 0:1 (12.) Rolinec, 0:2 (20.) Kolarik, 1:2 (32.) Karan, 1:3 (66., Elfmeter) Garagic, 1:4 (88.) Garagic, 1:5 (90+1.) Rolinec.

Gelbe Karten: Tchadnyiriow (66. Unsportlichkeit); Bucher (69. Foul), Elias Höglinger (71. Foul).

Spratzern: Reichmann; Omoighe, Tchadnyiriow, Krajnovic, Dosljak (22. Cicmilovic); El-Damanhoury (22. Rabeh); Müllner, Karan, Ismaili; Turna, Benesch.

Eggenburg: Kucirek; Bucher, Tretzmüller, Kugler, Kolarik (81. Kucera), Walla, Alic (88. Frühwirth), Rolinec, Cevik, Garagic (88. Lukas Höglinger), Dujmic (66. Elias Höglinger).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael.