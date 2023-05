Favorit setzte sich durch

Eggenburg - Ybbs 0:2. Einen verdienten, am Ende ungefährdeten Sieg fuhr Ybbs in Eggenburg ein. Der Titelanwärter nahm von Beginn weg das Heft in die Hand und verbuchte auch die ersten Top-Chancen im ersten Abschnitt. In Minute 33 ging Dragodan links durch, überhob den herauseilenden SKE-Keeper Schölm, aber auch das Tor. Elf Minuten später ein idealer Stanglpass auf den Ybbser Stürmer, der traf den Ball aber nicht richtig, sodass dieser via Außenstange neben das Tor kullerte.

In Minute 51 schließlich die fällige Führung: Weite Flanke von Wurm in den Eggenburger Strafraum, an der zweiten Stange lauerte Kapitän Aigner und nickte zum 0:1 ein. Eggenburg fand kurz darauf die beste Möglichkeit im Spiel vor: Macho setzte sich rechts durch, seine Hereingabe landete vor den Beinen von Alic, der auf Elferhöhe abzog, in Ybbs-Keeper Mitmasser aber seinen Meister fand. Im Gegenzug fabrizierte Kraft einen zu kurzen Rückpass per Kopf, Dragodan lief den Ball ab, legte auf Hackl zurück, doch der jagte den Ball aus kurzer Distanz übers fast leere Gehäuse.

Schließlich doch noch der zweite Treffer für die Ybbser: Angriff über rechts, Stanglpass auf Leitgeb und der mit einer Direktabnahme genau ins lange Eck - 0:2.

„Wir wollten gut stehen, was uns vor allem in der ersten Halbzeit gut gelungen ist. In so einem Spiel kannst du halt nur hoffen, dass du einen Sahnetag hast und der Gegner nicht trifft. Unterm Strich geht der Sieg von Ybbs in Ordnung“, sagte Eggenburgs Sportlicher Leiter Sebastian Schmidt.

Statistik:

Eggenburg - Ybbs 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (51.) Aigner, 0:2 (73.) Leitgeb

Karten: Cevik (61., Gelbe Karte Foul), Kraft (76., Gelbe Karte Unsportl.)

Eggenburg: Tretzmüller, Schölm, Alic, Lippeck, Kucera, Walla (57. Macho), Kugler (69. Bura), Bergmann, Kraft, Cevik (75. Fritz), Rolinec

Ybbs: Pudelko (79. Dronca), Leitgeb, Kaminger Robert, Dragodan (90+1. Udovcic), Hackl, Aigner, Holzer Matteo (71. Strohner), Mitmasser, Wurm, Holzer Fabian Marcel, Kaminger Thomas

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin