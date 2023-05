Herzogenburg stürzt Schweiggers in den Abgrund

Herzogenburg - Schweiggers 3:1. Dabei waren die Gäste im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Bei einem Abseitstor durch Strohmayer klopfte Schweiggers zum ersten Mal an (16.). Nach einer halben Stunde hatte Hric die dicke Chance zur Führung, SC-Keeper Streicher rettete aber zur Ecke. Diese brachte erneut Gefahr, Streicher war aber wieder zur Stelle.

Aus einer eigenen Ecke fingen sich die Gäste schließlich kurz darauf das 0:1. Yikilmaz brachte den Ball nach vorne, die Gegenspieler prallten allesamt ab von ihm. Der Angreifer fand Müllner auf der rechten Seite und der wiederum Anyanwu im Zentrum. Der Herzogenburger netzte in vollem Lauf ein (36.). „Ein sehr schöner Spielzug“, fand SCH-Trainer Marc Andre Unterhuber.

Yikilmaz war nicht zu stoppen

Nach dem Seitenwechsel landete ein Surböck-Kracher aus 30 Metern an der Latte (55.). Die Vorentscheidung fiel fünf Minuten später: Heiderers Ball wurde abgefälscht und landete in der Gefahrenzone. Dort setzte Yikilmaz wieder seinen Körper ein und drückte den Ball über die Linie. Unterhuber: „Er hat den Unterschied ausgemacht.“ In Minute 69 erhöhte Sukapan per Kopf nach einem Freistoß sogar auf 3:0 (69.). Schweiggers belohnte sich nur einmal: Nach einem Eckball kam der Ball zurück an die Strafraumgrenze. Herzog schloss sehenswert ab (78.).

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg“, resümierte Unterhuber. Während seine Elf kurz vor der Rettung steht, müssen die Waldviertler im Kampf gegen den Abstieg nun alle drei ausstehenden Spiele gewinnen und zudem auf Schützenhilfe hoffen.

Statistik:

Herzogenburg - Schweiggers 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (36.) Anyanwu, 2:0 (60.) Yikilmaz, 3:0 (69.) Sukapan, 3:1 (78.) Herzog.

Karte: Liebenauer (90., Gelbe Karte Unsportl.).

Herzogenburg: Streicher; Heiderer, Uzun, Regojevic, Kitagawa (76. Weixlbaum); Surböck (90+3. Kraus); Müllner (70. Simon), Zivkovic, Yikilmaz, Nakamura (HZ. Sukapan); Anyanwu (90+3. Grubmayr).

Schweiggers: Steininger (23. Herzog), Meller, Strohmayer, Waldhäusl (75. Weiland), Wagner, Hric, Sourek, Brunner, Forstner, Liebenauer (90+2. Eichhorn), Nespor.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Stögerer