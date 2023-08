Keine Tore bei Derby-Matinee

Herzogenburg - Würmla 0:0. Die Partie begann gleich mit einem Paukenschlag. Keine Minute war gespielt, als Würmla zu einer dicken Doppelchance kam. Zuerst war Streicher auf dem Posten, dann rettete Herzogenburg die Stange bei einem Denk-Knaller. Die Gastgeber kamen hingegen selten gefährlich vor den gegnerischen Kasten.

Erst mit Beginn der zweiten Halbzeit steigerte sich der SCH. Die Bälle landeten aber entweder über dem Kasten oder im Außennetz. Ihr Bester stand zwischen den Pfosten und war auch bei Lipperts Chance auf dem Posten (69.).

Streicher hält den Punkt für den SCH fest

Eine herrliche Flugeinlage lieferte der Keeper dann in Minute 82, als er einen tollen Volleyschuss von Denk entschärfte. Auf der Gegenseite knallte Kitagawa einen Freistoß an die Latte. In der fünften Minute der Nachspielzeit wäre Würmla fast die späte Entscheidung gelungen, doch ein Flugkopfball nach Maßflanke landete weit über dem Tor.

„Über 90 Minuten war es ein glücklicher Punkt für uns“, resümierte Herzogenburgs Trainer Marc Andre Unterhuber.

Statistik:

Herzogenburg - Würmla 0:0.

Gelbe Karte: Schauer (49. Foul).

Herzogenburg: Streicher; Kitagawa, Zivkovic, Anyanwu (41. Simon), Heiderer, Surböck, Regojevic, Yikilmaz, Mohamed, El Zayat (78. Sukapan), Strohmaier (75. Ismajli).

Würmla: Andrä; Denk, Strohmayer (58. Schimany), Lippert (75. Schilcher), Klingenbrunner (86. Marschall), Schauer (75. Lahsnig), Schnopp (86. Nentwich), Schreier, Moissl, Rauscher, Nussbaumer.

221 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Borucki.