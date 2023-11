Löwen lassen's krachen

Melk - Eggenburg 4:0. Nach der Auswärtsniederlage in Gmünd stand für die Melker Löwen fest: Im abschließenden Heimspiel gegen Eggenburg soll ein Sieg her. Und genauso trat die Elf von Trainer Helmut Anderst auch auf - noch dazu ging's mit Eggenburg gegen Andersts früheren Verein.

Die Löwen kratzen in Hälfte eins etliche Male an der Führung: In der zwölften Minute schießt Petr Kurtin aus aussichtsreicher Position, Gästegoalie Lukas Kucirek hält aber; Marco Hoppi scheitert nach einem Querpass an der Latte; dann läuft Kurtin alleine auf Kucirek zu, Kucirek behält aber die Oberhand; und auch Dusan Majkic geht ins Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Eggenburger Keeper, setzt den Ball aber an die Stange. Es geht torlos in die Kabinen.

Doppelter Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel belohnen sich die Löwen aber - und spielen sich dabei förmlich in einen Rausch. Es beginnt in der 55. Minute: Einwurf von Kurtin auf Majkic, Majkic legt zurück auf Hoppi und der schießt abgebrüht ins lange Eck - der Bann ist gebrochen. Nur gut fünf Minuten später leitet Strahinja Macanovic dann einen Angriff über die rechte Seite ein, perfekter Diagonalpass auf Hoppi und Hoppi braucht den Ball nur noch einzuschieben - 2:0. Nur zwei Minuten darauf tankt sich Majkic im Zentrum in Richtung Sechzehner und bedient Gerald Bauer, beim Eggenburger Klärungsversuch setzt Bauer nach und schließt eiskalt zum 3:0 ab - Torjubel inklusive Salto. Und nur drei Minuten darauf setzt Ivan Saric vorne Majkic in Szene, Majkic spielt zur Mitte, die Eggenburger können den Ball nicht richtig abwehren und Bauer lauert bei der zweiten Stange - und hämmert das Leder unter die Latte, 4:0.

Rettung musste kommen

Kurz darauf müssen die Löwen aber auch einen Rückschlag hinnehmen: Marius Schmidt, erst kurz zuvor eingewechselt, bekommt den Fuß eines Gegenspielers ins Gesicht; ersten Informationen zufolge erlitt er einen Nasenbeinbruch und eine Kopfwunde; Schmidt musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

Danach flaut die Partie etwas ab. Eggenburg probiert, noch den Ehrentreffer zu erzielen, wird aber zu wenig zwingend. Melk schaltet einen Gang zurück, könnte trotzdem aber noch erhöhen: Einmal kommt Kurtin alleine aus sechs, sieben Metern Entfernung zum Abschluss, der Ball wird aber noch abgewehrt; kurz darauf ergeht es Majkic genauso.

Damit bleibt's beim klaren 4:0-Sieg der Löwen, mit dem Melk die Hinrunde perfekt abschließt - und das samt Kantinenparty auch ordentlich feiert.

Stimmen zum Spiel

Helmut Anderst, Trainer, SC Melk: „Es waren sehr gute 90 Minuten von uns. Was gefehlt hat in der ersten Halbzeit, waren einfach die Tore. Das habe ich in der Pause angesprochen und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit besser gemacht. (...) Es war ein verdienter Sieg. Auch in dieser Höhe - es war noch mehr drinnen. Ich bin sehr, sehr zufrieden.“

Highlights

Interview Dominik Neuhold (Eggenburg)

Interview Helmut Anderst (Melk)

Statistik:

SC RATHAUSKELLER MELK - SK EGGENBURG 4:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (55.) Hoppi, 2:0 (57.) Hoppi, 3:0 (60.) Gerald Bauer, 4:0 (64.) Gerald Bauer.

Gelbe Karten: Hofmann (86. Unsportlichkeit), Zuber (76. Foul); Höglinger (62. Foul), Rolinec (33. Foul).

Melk: Schaufler; Weinfurter, Laczko (70. Plavotic), Zuber, Prinz; Macanovic, Saric (70. Schmidt) (75. Hofmann); Hoppi (61. Harmanci), Kurtin, Gerald Bauer; Majkic.

Eggenburg: Kucirek; Cevik (HZ. Kraft), Garagic (90. Schönweis), Rolinec, Dujmic (76. Sebastian Bauer), Alic (76. Berger), Kolarik, Kugler (90. Frühwirth), Tretzmüller, Walla, Höglinger.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic.