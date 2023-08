Melk fegt im Derby über Purgstall hinweg

Melk - Purgstall 5:0. Das erste Derby nach Melks Wiederaufstieg, zwei hungrige Teams, die zum ersten Mal in der Saison anschreiben wollen, und an die 400 Zuschauerinnen und Zuschauer: Es ist alles angerichtet für das Derby am Freitagabend zwischen Melk und Purgstall.

Und das Derby könnte nicht besser beginnen für die Löwen: Gut fünf Minuten sind gespielt, Petr Kurtin setzt mit einem perfekten Pass Dusan Majkic in Szene, Majkic läuft alleine auf Purgstalls Keeper Lukas Fallmann zu und Purgstalls Michael Mistelbauer bringt Majkic von hinten zu Fall - Rote Karte für Torraub. „Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Zweifel“, war der Ausschluss für Melks Trainer Helmut Anderst gerechtfertigt. Für Purgstalls Trainer Hans Jürgen Moser war die Entscheidung „grenzwertig“, weil Majkic abseitsverdächtig weit vorne gewesen sei. „Man kann ihn aber so geben“, räumt Moser ein. „Es darf uns nicht passieren, dass wir in der fünften Minute überhaupt in so eine Situation kommen“, fügt Moser mit Blick auf das gesamte Abwehrverhalten seines Teams hinzu.

Melker Traumtore

Ab dem Moment gibt Melk den Ton an, kommt immer wieder gefährlich vor das Purgstaller Tor. Und nach etwas mehr als einer Viertelstunde geht's los mit dem Torreigen. Und wie! Sehenswerte Kombination über die linke Seite, Pass in den Rücken der Abwehr und Kurtin netzt trocken zum 1:0.

Purgstall wechselt daraufhin: Moser bringt mit Özkan Dinc einen schnellen Spieler, um die Unterzahl etwas auszugleichen. Melk lässt mit einem Mann mehr aber nur eine Kopfballchance von Mathias Hofmarcher nach einem Standard zu und tankt sich selbst immer wieder in den Purgstaller Sechzehner. Und trifft zweimal nach starken Kombinationen! Beide Male entscheidet der Unparteiische aber auf Abseits.

Nach gut einer halben Stunde ist es dennoch so weit: Kapitän Niki Weinfurter passt zu Kurtin, Kurtin bedient wieder ideal Majkic, der im Sechzehner noch einen Haken zur Mitte macht und auf 2:0 stellt. Und noch vor der Pause stellen die Löwen endgültig die Weichen auf Sieg: Wieder ein Angriff über die linke Seite und Kurtin schließt aus halb-linker Position eiskalt ab - 3:0-Pausenstand.

Schlusspunkt per Elfmeter

Im zweiten Durchgang spielen die Melker das Derby dann trocken heim. Minute 50, Mahmut Harmanci bedient mit einer Diagonalflanke Marco Hoppi, der von der rechten Seite aus ins lange Eck abschließt - 4:0. Und gut 20 Minuten vor Schluss ist das Melker Schützenfest perfekt: Kurtin wird im Strafraum gefoult - Elfmeter. Und Neo-Innenverteidiger Adam Laczko lässt sich nicht zweimal bitten, netzt mit einem Schuss ins rechte Eck.

Gefährich werden auf Melker Seite sonst noch Majkic mit einem Lattenschuss und der eingewechselte Lukas Czerny bei einer Eins-gegen-Eins-Situation mit Fallmann. Dinc, Kapitän Alexander Obermayr und Lukas Wöran haben den Purgstaller Ehrentreffer auf dem Fuß, am Ergebnis ändert sich aber nichts mehr: Melk feiert im Derby einen 5:0-Kantersieg.

Stimmen zum Spiel

Helmut Anderst, Trainer, SC Melk: „Es war wirklich ein tolles Spiel von uns und ein absolut verdienter Sieg. (...) Nach der Roten Karte hatte ich kurz etwas Angst, weil die unterlegene Mannschaft dann oft eine zweite Luft bekommt. Aber wir waren sehr dominant, haben sie laufen lassen. Man hat in jeder Phase gemerkt, dass wir ein Mann mehr waren.“

Hans Jürgen Moser, Trainer, SVg Purgstall: „Es war ein sehr unglückliches Spiel von Beginn weg mit dem Ausschluss. Noch dazu sind wir auf einen Gegner getroffen, der seinen besten Tag hatte, während wir nicht unseren Sahnetag hatten. So ist unterm Strich ein Ergebnis herausgekommen, bei dem du dem Gegner gratulieren musst. Das gilt es zu akzeptieren.“

Highlights

Interview Helmut Anderst (Melk)

Interview Hans-Jürgen Moser (Purgstall)

Statistik:

Melk - Purgstall 5:0 (3:0).

Torfolge: 1:0 (19.) Kurtin, 2:0 (32.) Majkic, 3:0 (45+1.) Kurtin, 4:0 (50.) Hoppi, 5:0 (68., Elfmeter) Laczko.

Gelbe Karten: Kurtin (38. Foul), Kühberger (84. Foul); Pitzl (32. Foul), Wöran (45+1. Unsportlichkeit), Hofmarcher (45+2. Unsportlichkeit), Moser (43. Kritik).

Rote Karte: Mistelbauer (7. Torchancenverh.).

Melk: Schaufler; Prinz, Laczko, Zuber, Weinfurter (76. Langthaler); Hoppi (76. Kühberger), Kurtin (80. Czerny), Harmanci (69. Hofmann), Saric, Macanovic (80. Fichtinger); Majkic.

Purgstall: Fallmann; Udovcic (27. Dinc), Schiefer, Redl, Wöran, Pitzl (69. Elbaky), Koc, Plank (HZ. Reiter), Hofmarcher, Mistelbauer, Obermayr (90+2. Jagersberger).

370 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Erkus.