„Raben“ entführen drei Punkte aus Purgstall

Purgstall - Rabenstein 0:2. Am Freitagabend um 19.30 Uhr eröffnete der Anpfiff von Referee Markus Winkler die neue Saison in der 2. Landesliga West für die Heimischen der SVG Purgstall und den Gästen vom SK Rabenstein. Purgstall, im Sommer einen kleineren Umbruch (mit einigen guten Verstärkungen), ging dabei als leichter Favorit in die Partie. Die Heimischen mussten dabei Emre Koc (gesperrt) und Matthias Käfer (verletzt) vorgeben, dazu nahm Neuzugang und Hoffnungsträger Philipp Plank zu Beginn nur auf der Bank Platz, da er noch nicht bei 100 Prozent ist. Plank kam zur Pause aber dann in die Partie. Von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste aus Rabenstein sich viel vorgenommen hatte. Dazu war der SK Rabenstein extrem stark physisch und warf sich in die Zweikämpfe. Im ersten Durchgang hatte Lukas Wöran eine Top-Chance, konnte diese aber nicht verwerten.

So waren es die Gäste, die nach etwa einer Stunde (62. Minute) zum 0:1 kamen. Manuel Pieber traf nach einem Eckball für Rabenstein. Die Gäste verteidigten dann etwas tiefer und Purgstall rannte an. Die Konter spielten die Gäste aber nicht immer gut aus, sonst hätte man den Sack früher zumachen können. Purgstall hatte durch Matthias Hofmarcher mit einem Kopfball und durch Blaz Udovcic noch zwei sehr gute Chancen auf den Ausgleich, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Rabensteiner Keeper Marc Traby. Die Entscheidung fiel dann in den Schlussminuten, als der eingewechselte Tobias Habertheuer für die Gäste zum 0:2 traf nach einem Konter.

Hans-Jürgen Moser, Trainer SVG Purgstall: “Leider ein Fehlstart von uns. Wir haben es nicht gut gemacht und haben zu viele Chancen ausgelassen und haben einige entscheidende Duelle bei Mann gegen Mann verloren.”

Highlights

Torfolge: 0:1 (62.) Pieber, 0:2 (92.) Habertheuer.

Gelbe Karten: Redl (64. Foul); Traby (78. Unsportlichkeit), Chorvat (66. Foul), Paul (67. Foul), Fischer (22. Foul).

Purgstall: Fallmann; Wöran, Pitzl, Mistelbauer, Obermayr, Dinc (70. Reiter), Schiefer, Udovcic, Redl, Hofmarcher, Scharner (HZ. Plank).

Rabenstein: Traby; Paul, Fischer (59. Ücüncü), Chorvat, Markus Grünbichler (73. Lapiere), Manuel Grünbichler (81. Habertheuer), Hörmann, Prochaska, Rusch, Pieber, Arvensis.

210 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Winkler.