Als die Feuerwehr in Purgstall das Licht brachte

Purgstall – Seitenstetten 1:1. Der erste Aufreger der Partie passierte schon vor Anpfiff. Während bei drei Flutlichtmasten alle Lichter ansprangen, bockten beim vierten Masten zwei Lichter (von insgesamt vier). Die Seitenstettner Kicker beschlossen auch unter diesen Verhältnissen spielen zu wollen. Und die Purgstaller Verantwortlichen reagierten ebenfalls prompt und die Feuerwehr leuchtete die Stelle aus.

Purgstaller mit den ersten Möglichkeiten

Danach jagten beide Teams aber dem Ball hinterher. Und die Heimischen kamen zuerst gefährlich vor das Gehäuse von Johannes Eder. Beim ersten Schus hielt der Keeper sicher. In der 17. Minute hatte der Seitenstettner Schlussmann Glück. Zunächst parierte er einen Schuss von Özkan Dinc von der Seite. Den abprallenden Ball setzte Mathias Hofmarcher neben das Tor. Doch auch die Gäste waren der Führung nahe. Nico Poustka zirkelte in der 32. Minute einen Ball an die Stange. Für den letzten offensiven Höhepunkt in der ersten Hälfte sorgte Philipp Plank. Doch sein Schuss ging in die Arme von Eder.

Gäste starten hellwach in zweite Hälfte

Gerade einmal zwei Minuten im zweiten Abschnitt waren gespielt, als der Seitenstettner Andreas Eder Torhüter beim Lukas Fallmann per Freistoß überlisten wollte. Doch der Purgstaller war an der kurzen Stange zur Stelle. In der 54. Minute dann die Führung für die Gäste. Emre Koc mit einem schlechten Rückpass auf Fallmann und der zur Pause eingewechselte Michael Dietl spritzte dazwischen und umkurvte den Keeper und traf zum 1:0.

Koc besserte Fehler aus

Doch der Jubel bei den Gästen verhallte schnell. Fast im Gegenstoß machte Emre Koc seinen Fehler wieder gut und war mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde auch Ausgleich bei den Aluminiumtreffern. Nach einem Freistoß von der Seite lenkte ein Seitenstettner Verteidiger an die obere Querlatte. Auch Seitenstetten war durch Standards gefährlich. So kam Lukas Binder nach einem Eckball vollkommen frei zum Kopfball, setzte den Ball aber über das Tor. Dann die nächste Hiobsbotschaft für Purgstaller. Bei einem Zweikampf kam Benedikt Schiefer schlecht auf den Boden auf und musste mit Verdacht auf Oberarmbruch mit der Trage vom Feld gebracht werden.

Momentum wieder bei Seitenstetten

Den Schock musste die Heimischen erst einmal verdauen. Aus einem Konter kam Nico Poustka zum Abschluss, doch Lukas Fallmann hatte den Ball im Nachfassen. In den letzten Spielminuten waren jedoch wieder Heimischen dem zweiten Treffer näher und belagerten teilweise den Seitenstettner Strafraum. Meistens war aber kurz vor der Strafraumgrenze Schluss.

Turbulente Schlussphase

In den letzten Minuten überschlugen sich nochmals die Ereignisse. Zuerst war Seitenstetten-Keeper Johannes Eder der Vater des Punktes. Denn bei einer Dreifachchance der Heimischen war er stets zur Stelle. Danach sah Andreas Eder nach einem überharten Einsteigen gegen Michael Mistelbauer den Roten Karton. Aber auch Purgstall beendete die Partie mit nur mehr zehn Mann. Torschütze Emre Koc sah nach abermaligem Foulspiel die Gelb/Rote Karte. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden, trotz einer zehnminütigen Nachspielzeit.

Stimmen:

Hans-Jürgen Moser, Trainer SVg Purgstall: „Wir hatten mit Sicherheit das Chancenplus und waren die aktivere Mannschaft. Ein Punkt ist für die gebrachte Leistung eindeutig zu wenig.“

Statistik:

SVg ATP METALLBAU PURGSTALL - USC SEITENSTETTEN 1:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (55.) Dietl, 1:1 (56.) Koc.

Gelbe Karten: Scharner (67. Unsportlichkeit), Koc (80. Unsportlichkeit), Plank (51. Foul), Dinc (49. Foul), Pitzl (23. Kritik); Fehringer (53. Foul), Knoll (17. Foul), Poustka (11. Foul), Hörmann (59. Foul).

Gelb-Rote Karten: Koc (90+2. Foul); .

Rote Karten: ; Andreas Eder (89. Foul).

Purgstall: Fallmann; Schiefer (71. Reiter), Hofmarcher, Koc, Pitzl (75. Käfer), Mistelbauer, Redl, Scharner, Obermayr, Dinc, Plank (90+6. Steinwander).

Seitenstetten: Johannes Eder; Hörmann (84. Gugler), Andreas Eder, Poustka (77. Hausberger), Kammerhofer, Fehringer (90+10. Schachermayr), Zatl, Berger (77. Rittmannsperger), Sehic, Knoll (HZ. Dietl), Binder.

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin.