Würmla siegt in Purgstall klar

Purgstall - Würmla 0:3. Gegen eine der stärksten Mannschaften des Frühjahrs ging es am Freitagabend für die SVG Purgstall. Das Heim-Team von Jans-Jürgen Moser empfing den SV Würmla. Wichtig für die Heimischen, die sich zuletzt in St. Peter (2:0-Niederlage) gut verkauften, einige Spieler kamen in die Mannschaft retour. So waren nach Gelb-Sperre Alexander Obermayr und Mathias Hofmarcher sowie nach überstandener Verletzung (beziehungsweise angeschlagen) Kevin Obermayr und Florian Koppensteiner wieder mit dabei. Dennoch waren es die Gäste, die ganz gut in die Partie kamen. In der 29. Minute gingen die Gäste auch folgerichtig durch Markus Schnopp in Führung. Die Gäste waren bis zur Pause auch die etwas bessere Mannschaft, waren in den Zweikämpfen besser und aggressiver.

In der Pause scheint Purgstalls Coach Hans-Jürgen Moser aber die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Heimischen kamen besser aus der Kabine. In der besten Phase der Heimischen konnten sie aber die ein oder andere Chance nicht nutzen – somit schlugen die Gäste aus Würmla wieder zu. In der 69. Minute war Bastian Lahsnig zur Stelle und besorgte das 0:2. In der Entstehung reklamierten die Hausherren ein Stürmer-Foul, das aber nicht gegeben wurde. Und nur eine Minute später, in der 70. Minute, sorgte Markus Schnopp mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem 0:3 für die endgültige Entscheidung. Danach konnte Purgstall nicht mehr wirklich zusetzen.

Gerhard Plank, SVG Purgstall: “Ein verdienter Sieg von Würmla. Wir haben heute leider nicht unser bestes Spiel gemacht und sind nie wirklich in die Partie gekommen, aber solche Tage gibt es eben.”

Highlights

Torfolge: 0:1 (29.) Schnopp, 0:2 (69.) Lahsnig, 0:3 (70.) Schnopp

Karten: Obermayr (41., Gelbe Karte Kritik), Pitzl (64., Gelbe Karte Unsportl.), Scharner (75., Gelbe Karte Unsportl.)Schnopp (36., Gelbe Karte Unsportl.), Moissl (45., Gelbe Karte Foul)

Purgstall: Zeller (41. Koppensteiner), Obermayr Kevin (84. Özkan), Obermayr Alexander, Hofmarcher (84. Elbaky), Reiter (79. Schragl), Scharner, Pitzl, Mistelbauer, Schiefer, Fallmann, Wöran (HZ. Dinc)

Würmla: Wallner, Weissmann, Rauscher, Nussbaumer, Lahsnig (88. Huemer), Klingenbrunner, Schnopp (77. Marschall), Lippert (61. Pöchacker), Moissl, Schauer (88. Thoma), Denk (77. Nentwich)

147 Zuschauer, Schiedsrichter: Manuel Pemmer