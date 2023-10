2:2-Remis im Derby zwischen Purgstall und Ybbs

Purgstall – Ybbs 2:2. Auf der einen Seite war „Wiedergutmachung“ angesagt, denn die Purgstaller verloren zuletzt in Rohrendorf mit 0:2. Auf der anderen Seite „von einem Derbysieg zum nächsten“, das wollte der ASK Ybbs, denn die Donaustädter besiegten in der Vorwoche den SC Melk zuhause und wollten diesen Schwung ins Erlauftal mitnehmen. Doch Purgstall wollte sich mit dem nächsten Derbysieg belohnen, denn vor etwa einem Monat wurde zuhause Wieselburg im großen Derby schon geschlagen – die SVG kann also Derby.

Beide brauchten aber auch den Sieg, denn die SVG wollte unbedingt punkten, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Die Heimischen mussten dabei auf Lukas Wöran, Blaz Udovcic und Rene Pitzl verzichten, dazu konnte Benedikt Schiefer nur auf der Bank Platz nehmen. Die Ybbser brauchten ihrerseits die Zähler, um an der Tabellenspitze dranzubleiben. “Big Points” im Sinne eines Derbysieges konnte keines der beiden Teams feiern.

Ybbs schlug schnell zu

Von Beginn übernahmen die Gäste das Kommando. Schon in der vierten Minute traf Viktor Vondryska zur Führung für Ybbs – und die Gäste legten nach, hatten die Partie mehr oder weniger komplett im Griff und erhöhten nach etwas mehr als einer halben Stunde (32. Minute) zum 0:2. Und wieder war es Viktor Vondryska, der mit seinem zweiten Treffer die Führung ausbaute.

Nach der Pause drehte Purgstall die Partie. Die Heimischen kamen ganz anders aus der Pause, Heim-Coach Hans-Jürgen Moser schien die richtigen Worte gefunden zu haben. Die SVG präsentierte sich viel griffiger und aktiver und wurde dann auch in der Offensive gefährlich. Durch einen Doppelschlag binnen ein paar Minuten kam der SVG zum Ausgleich: Mit einem wichtigen Kopfball erzielte Constantin Scharner den 1:2-Anschlusstreffer in der 53. Minute und in der 59. Minute glich Özkan Dinc aus. Er traf aus kurzer Distanz nach schöner Vorarbeit von Michael Mistelbauer. In der Folge drückte Purgstall sogar noch auf den Sieg und hätte die Partie fast auf den Kopf gestellt, doch die ein oder andere Chance wurde ausgelassen, vor allem Özkan Dinc hatte eine gute Chance. Somit blieb es beim 2:2-Remis.

Hans-Jürgen Moser, Trainer, SVG Purgstall: „Aus meiner Sicht wohl ein verdientes Unentschieden, da Ybbs im ersten Durchgang besser war und wir im Zweiten. Mich freut es, dass wir noch zurückgekommen sind und noch ausgleichen konnten.”

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: „Wir hätten noch Chancen auf das 3:2 gehabt, aber Purgstall war auch immer gefährlich bei Umschaltmomenten. So war das 2:2 am Schluss okay, aber es war schon bitter: Wenn du 2:0 geführt hast, fühlt es sich wie eine Niederlage an.“

Statistik:

Purgstall - Ybbs 2:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (4.) Vondryska, 0:2 (32.) Vondryska, 1:2 (53.) Scharner, 2:2 (59.) Dinc.

Gelbe Karten: ; Mitmasser (86. Unsportlichkeit), Thomas Kaminger (29. Foul).

Purgstall: Fallmann; Scharner, Elbaky (HZ. Morina), Obermayr, Koc, Redl, Mistelbauer (71. Schiefer), Hofmarcher, Reiter (76. Käfer), Plank (88. Steinwander), Dinc.

Ybbs: Mitmasser; Fabian Holzer, Robert Kaminger, Pudelko, Thomas Kaminger; Leitgeb, Wurm, Matteo Holzer, Rass (71. Strohner); Aigner (68. Dragodan), Vondryska.

410 Zuschauer, Schiedsrichter: Markus Javornik.