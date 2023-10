Die Mutter aller Selbstfaller

Rabenstein – Gmünd 0:3. Die besseren Chancen im ersten Durchgang hatten die Gastgeber. Die dickste gleich in Minute 13, als Habertheuer an Keeper Kümmel scheiterte. Die Schüsse von Hörmann (18.) und Habertheuer (23.) landeten neben dem Kasten. Bei den Gästen scheiterte es oft am letzten Pass. Nach etwas mehr als einer halben Stunde mussten die Waldviertler bei einem Paul-Abschluss nach kurz abgespieltem Freistoß in höchster Not retten. Auch Chorvat hätte für die Führung sorgen können.

Dass das Spiel mit 0:3 enden würde, war zur Pause nicht abzusehen. Aber Gmünd netzte innerhalb von zehn Minuten gleich dreimal ein. Mit starker Unterstützung der Raben. Pauls Rückgabe zu seinem weit aufgerückten Schlussmann Traby landete bei Pacholik, der Traby überlief und ins leere Tor abschloss (61.).

Clevere Gmünder in Rabensteins Horrorminuten

Held und Pacholik leiteten das zweite Tor, erneut nach einem Paul-Fehlpass, per Konter ein. Zimmel spielte den Doppeltorschützen Pacholik, der zum zweiten Mal nur noch einschieben musste, ideal in Szene (66.). Gmünd spielte den Angriff richtig clever zu Ende.

Apropos leeres Gehäuse: Auch beim dritten Gmünder Treffer hatte Held keine Probleme. Und wieder war Pacholik beteiligt, der Traby nach einem zu riskanten Rückpass von Braunsteiner in Bedrängnis brachte und der Ball schließlich bei Held landete (70.).

Stefan Windl, Trainer, SC Rabenstein: „Die erste Halbzeit war eine der besten, die wir gespielt haben. Schade und bitter, dass wir die Torchancen nicht genutzt haben. Solche Fehler kannst du dir nicht einmal in der 2. Klasse erlauben, denn dort werden sie auch bestraft.“

21.10.2023 15:00

Statistik:

RABENSTEIN - GMÜND 0:3 (0:0).

Tore: 0:1 (61.) Pacholik, 0:2 (66.) Pacholik, 0:3 (70.) Martin Held.

Gelbe Karten: Paul (44. Foul), Traby (83. Kritik); Zimmel (45. Foul), Höbarth (80. Foul), Dürnitzhofer (83. Foul).

Rabenstein: Traby; Prochaska (65. Fischer), Braunsteiner, Ücüncü, Paul; Hörmann (86. Oberleitner); Gugler (86. S. Todt), Manuel Grünbichler, Pieber, Habertheuer; Chorvat.

Gmünd: Kümmel; Dürnitzhofer, Jakub Held, Zimmel (90. Schmid), Korherr, Müller (67. Yanchuk), Martin Held, Pacholik (76. Amizi), Bura (76. Prokes), Peterek, Höbarth.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer.