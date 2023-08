Raben erzwingen den Sieg in letzter Minute

Rabenstein - Seitenstetten 2:1. Die Gäste waren mit dem 4:1-Auftaktsieg im Rücken gleich im Spiel und belohnten sich in Minute 13. Dietl und Kammerhofer gelang die Balleroberung im Mittelfeld. Der Kapitän setzte zum Solo an und per idealem Lochpass Höggerl, der SCR-Schlussmann Traby überwand, in Szene.

Danach riss der Faden bei Seitenstetten und Rabenstein kam besser in die Partie. Ein Ballverlust führte zum Ausgleich. Der Klärungsversuch der Gäste landete direkt bei Paul, der die Kugel schnell in die gefährliche Zone brachte. Lapiere legte ab auf Chorvat: 1:1 (33.).

Viele Möglichkeiten sahen die Zuschauer nach der Pause. Rabenstein blieb am Drücker und hätte Sekunden nach Wiederanpfiff fast einen Fauxpas der Seitenstettner Hintermannschaft ausgenützt. Doch Chorvat setzte den Ball über den Kasten.

Haunschmid hält den Punkt lange fest

USC-Tormann Haunschmid bekam nun immer mehr zu tun und hielt sein Team im Spiel. Zuerst entschärfte der Keeper einen Chorvat-Schuss (56.), dann drehte er einen Ücüncü-Kopfball über die Latte (66.). Aus der daraus resultierenden Ecke zwang Chorvat mit einem Kopfball Haunschmid zur Glanzparade.

Im Finish klopfte aber auch Seitenstetten, bei denen Trainer Thaller nach knapp einer Stunde ein Zeichen gesetzt und viermal getauscht hatte, ans Tor der drei Punkte. In Minute 81 fanden die Gäste eine Dreifachchance vor, drei Minuten später setzte Kammerhofer einen Freistoßball an die Latte.

Arvensis krönt sich zum Matchwinner

Die Nachspielzeit lief und die entblößten Seitenstettner fingen sich einen Konter, den Rusch aber nicht erfolgreich abschließen konnte. Einmal mehr war Haunschmid zur Stelle, die folgende Ecke sollte aber für die Gäste teuer werden. Paul brachte das Leder zur zweiten Stange, der eingewechselte Todt bugsierte es ins Zentrum und der hoch aufgeschossene Innenverteidiger Arvensis per Kopf ins Netz (93.). Alle relevanten Zweikämpfe waren dabei an die Raben gegangen.

Stefan Windl, Trainer des SC Rabenstein: „Aufgrund der Chancen war es ein verdienter Sieg. Die Jungs waren supermutig, haben vorwärts verteidigt und die Zweikämpfe gewonnen.“

Statistik:

Rabenstein - Seitenstetten 2:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (13.) Höggerl, 1:1 (33.) Chorvat, 2:1 (90+3.) Arvensis.

Gelbe Karten: Pieber (79. Unsportlichkeit), Arvensis (62. Foul), Lapiere (42. Kritik); Sehic (29. Foul), Poustka (48. Unsportlichkeit).

Rabenstein: Traby; Paul, Arvensis, Ücüncü, Prochaska; Hörmann; Rusch, Pieber (78. Fischer), Habertheuer (78. Oberleitner), Lapiere (86. S. Todt); Chorvat.

Seitenstetten: Haunschmid; Knoll, Poustka (57. Rittmannsperger), Höggerl (57. Zatl), Dietl (74. Fehringer), Berger (57. Manuel Hausberger), Bernhard Hörmann, Binder, Alexander Hausberger (57. Michlmayr), Sehic, Kammerhofer.

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes.