Bogner und Kalchhauser mit Doppelpack

Rohrendorf - ASV Spratzern 4:2 (3:0). Die erste gute Möglichkeit im Spiel hatten die Gäste aus Spratzern. Bei einem Schuss von Stefan Karan konnte sich Rohrendorf-Torhüter Michael Steinschaden aber früh im Spiel auszeichnen. In der 17. Spielminute hätten die Heimischen dann in Führung gehen müssen. Spielmacher Fezulla Sali schickte Jungspund Egdar Kalchhauser auf die Reise, der Offensivspieler scheiterte aber an Spratzern-Goalie Marcel Reichmann. Zehn Minuten später gingen die Hausherren dann aber verdient in Führung. Sali setzte sich gegen zwei Spieler durch und brachte den Ball zur Mitte, wo Kalchhauser nur noch einschieben musste.

Bogner-Doppelpack noch vor der Pause

Nur sechs Minuten nach dem 1:0 folgte der zweiten Streich der Truppe von Trainer Björn Wagner. Kapitän Patrick Pfaller setzte Flügelflitzer Andreas Bogner mit einem weiten Ball perfekt in Szene und der Ex-KSC-Kicker setzte sich im Eins gegen Eins mit Reichmann durch. Das 3:0 durch Bogner resultierte wieder aus einem langen Ball der Rohrendorfer. Steinschaden brachte den Ball auf die linke Seite, wo sich Spratzern-Verteidiger Ehinabo Omoighe total verschätze und Bogner schließlich einnetzte.

Kalchhauser macht den Deckel drauf

Nur zwei Minuten nach der Halbzeit verhinderte die Stange den vierten Treffer der Heimischen. Nach einer Verlängerung per Kopf von Kalchhauser scheiterte Fabian Riegler am Aluminium. Rund 20 Minuten nach Wiederanpfiff durften sich auch die Gäste über ihr erstes Tor freuen. Karim Rabeh steckte durch auf Vait Ismaili und der Mittelfeldspieler setzte sich gegen Steinschaden durch. Nur fünf Minuten darauf stellte Rohrendorf den drei Tore Vorsprung aber wieder her. Sali schickte Kalchhauser auf die Reise und der Youngster schnürte seinen Doppelpack. Kurz vor dem Schlusspfiff kassierte Rohrendorf nach einer Flanke von der linken Seite noch das 4:2 durch den eingewechselten Matej Turna.

Statistik:

ROHRENDORF - ASV SPRATZERN 4:2 (3:0).

Torfolge: 1:0 (27.) Kalchhauser, 2:0 (33.) Bogner, 3:0 (38.) Bogner, 3:1 (64.) Ismaili, 4:1 (69.) Kalchhauser, 4:2 (88.) Turna.

Gelbe Karten: El-Damanhoury (60. Foul).

Rohrendorf: Steinschaden; Volk, Stierschneider (73. Walzer), Zottl, Geppner; Pfaller, Nadlinger, Riegler (83. Stradinger), Sali, Bogner (HZ. Skorsch), Kalchhauser (86. Reiter).

ASV Spratzern: Reichmann; Tchadnyiriow (71. Imocanin), Dosljak, Cicmilovic, Ismaili (77. Turna), Omoighe, Krajnovic (11. El-Damanhoury) (77. Brao), Karan, Müllner, Benesch (77. Zodl), Rabeh.

360 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic.