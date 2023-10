Nächster Tiefschlag für Herzogenburg

Herzogenburg - Purgstall 1:2. In den ersten 45 Minuten kamen beide Teams zu ihren Möglichkeiten. Purgstall hauptsächlich bei Standardsituationen, SCH-Keeper Streicher war aber von Käfer und Co nicht zu überwinden. Auch auf der Gegenseite blieb der Kasten sauber, als Strohmaier zweimal gefährlich auftauchte.

Dafür dauerte es nach dem Seitenwechsel nicht lange mit dem ersten Treffer. Mistelbauer brachte den Ball per Einwurf auf der linken Angriffsseite ins Spielfeld, Plank narrte alle Gegenspieler, zog zur Mitte und schloss mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck ab (49.).

Zu lasch bei den Gegentoren

Es war ein Wirkungstreffer für Herzogenburg, das offensiv keine Reaktion zeigte. So war es den Gästen in Minute 79 vorbehalten, für die Entscheidung zu sorgen. Nach einem Eckball wurde ein Redl-Kopfball noch von Uzun abgeblockt, danach war Käfer am Handlungsschnellsten und setzte sich gegen Strohmaier, Uzun und Keeper Streicher durch.

Ein schöner Spielzug über die linke Seite brachte Herzogenburg den Anschlusstreffer. Mohamed setzte Strohmaier ins Szene, der wiederum per Stanglpass den eingewechselten Ismajli bediente. Doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr, Purgstall brachte den Dreier in trockene Tücher.

Marc Andre Unterhuber, Trainer, SC Herzogenburg: „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Beim 0:1 war es Begleitservice von uns. Wir sind weder reingerutscht, noch haben wir gestört. Es war zu wenig, wir hatten in der zweiten Halbzeit keine Torchance. Der Anschlusstreffer kam zu spät.“

Statistik:

SC ALLTAGSHELDEN HERZOGENBURG - PURGSTALL 1:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (49.) Plank, 0:2 (79.) Käfer, 1:2 (90.) Ismajli.

Gelbe Karten: Yikilmaz (45+4. Foul), Strohmaier (53. Foul), Mohamed (59. Unsportlichkeit), Surböck (62. Foul), Sukapan (79. Foul); Redl (37. Foul), Dinc (90+2. Foul), Steinwander (90+4. Unsportlichkeit).

SC Alltagshelden Herzogenburg: Streicher; Nakamura, Heiderer (83. Weixlbaum), Uzun, Kitagawa; Surböck; Strohmaier, Simon (63. Brozovsky), Mohamed, El Zayat (63. Ismajli); Yikilmaz (75. Sukapan).

Purgstall: Fallmann; Redl, Dinc, Wöran (74. Steinwander), Hofmarcher, Käfer (84. Sauprügl), Reiter, Mistelbauer, Obermayr, Pitzl, Plank (70. Elbaky).

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.