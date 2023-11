Ybbs deklassiert Herzogenburg

Herzogenburg – Ybbs 1:5. Schon in Minute neun musste SCH-Keeper Streicher zum ersten Mal hinter sich greifen. Und kreidete sich den Gegentreffer selbst an. Dabei hatte es seine Vordermannschaft verpasst, den Ball ordentlich aus der Gefahrenzone zu bringen. So kam Hackl aus 17 Metern zum Schuss, Streicher war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Ybbs wurde seiner Favoritenrolle gerecht, erhöhte in Minute 28 auf 2:0. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wurde Leitgeb von der linken Seite bedient, traf den Ball alles andere als perfekt, es reichte aber zum Tor. Ein Schönheitsfehler war die Tatsache, dass in der Entstehung zum Tor ein Foulspiel nicht geahndet wurde.

Nur ein Strohfeuer

Mit dem 0:2 im Rücken wachte Herzogenburg auf, meldete sich durch El Zayat zum ersten Mal an. Fünf Minuten vor der Pause gab es dann Elfmeter für die Gastgeber nach einer Aktion gegen Yikilmaz. Zivkovic verwandelte vom Punkt.

Herzogenburg nahm sich zur Pause fiel vor, hatte die Rechnung aber ohne den übermächtigen Wirt gemacht. Überragender Spieler auf Seiten der Ybbser war Leitgeb, der nach seinem Treffer in Hälfte eins noch zwei weitere und einen Assist nachlegte. Minute 54: Aigner sorgte für die starke Vorarbeit, Leitgeb vollendete. Minute 59: Leitgeb flankte auf Vondryska, der an der zweiten Stange volley abschloss. Minute 61: Fast schon wie im Training netzte Leitgeb zum 5:1 ein. Drei Treffer in acht Minuten: Meisterwürdig. Danach verpassten es die Gäste für das halbe Dutzend zu sorgen.

Highlights

Interview Reinhard Dietl (Herzogenburg)

Interview Johannes Sonnleitner (Ybbs)

Reinhard Dietl, Interimstrainer, SC Herzogenburg: „Das Abwehrverhalten war ein Wahnsinn, wir hatten auch einfache Fehlpässe nach vorne. Die Qualität ist zu wenig. Gott sei Dank hat Ybbs noch ein paar Gänge zurückgeschaltet.“

Wolfgang Eder, Sportchef, SC Herzogenburg: „Man muss die Qualität der Ybbser anerkennen, sie sind über die Seiten stark. Wir haben uns nicht besonders gescheit benommen. Das Ergebnis geht in Ordnung.“

Statistik:

SC ALLTAGSHELDEN HERZOGENBURG - YBBS 1:5 (1:2).

Torfolge: 0:1 (9.) Hackl, 0:2 (28.) Leitgeb, 1:2 (40., Elfmeter) Zivkovic, 1:3 (54.) Leitgeb, 1:4 (59.) Vondryska, 1:5 (61.) Leitgeb.

SC Alltagshelden Herzogenburg: Streicher; Nakamura (70. Simon), Uzun (72. Weixlbaum), Regojevic, Kitagawa (70. Sukapan); Surböck; Heiderer, Strohmaier, Zivkovic, El Zayat (60. Brozovsky); Yikilmaz.

Ybbs: Mitmasser; Robert Kaminger, Thomas Kaminger, Matteo Holzer, Hackl, Fabian Marcel Holzer, Leitgeb (77. Aydin), Wurm, Pudelko (62. Dragodan), Aigner (87. Kamleithner), Vondryska (77. Streisselberger).

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch.