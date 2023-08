USC schlägt Melker Löwen bei turbulenter Heimpremiere

Seitenstetten – Melk 4:2. In Seitenstetten war am Freitagabend der SC Melk, Aufsteiger der Gebietsliga West, zu Gast. Zwar starteten beide Teams mit einem Sieg und einer Niederlage, der Trend des letzten Spiels war aber gegensätzlich. Während Melk zuhause doch etwas überraschend 5:0 gegen Purgstall gewann, verlor der USC Seitenstetten mit einer schwachen Leistung in Rabenstein mit 1:2. Seitenstetten wollte daher Wiedergutmachung – Melk den Trend fortsetzen. Es sollte ein durchaus “wildes Spiel” werden. Denn war es im ersten Durchgang noch verhältnismäßig ruhig, brachen im zweiten Durchgang dann mit fünf Toren in einer Hälfte und einer Wendung die Dämme. Doch der Reihe nach: Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, bei dem es viel “hin und her” ging. Beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive. Bis zu einem Treffer dauerte es aber bis kurz vor dem Pausenpfiff. Marco Hoppi traf nach einem kurz abgespielten Corner ins lange Eck zur Führung für die Gäste. Nach der Pause wurde es dann turbulent. Zunächst konnte der USC durch Stürmer Michael Dietl zum 1:1 (60. Minute) ausgleichen.

Dann die erstmalige Führung an diesem Tag für die Heimischen. In der 71. Minute erzielte Michael Dietl, durch einen verwerteten Strafstoß (den Dielt zuvor selbst herausholte), mit seinem zweiten Treffer das 2:1 für Seitenstetten. Doch nur drei Minuten später die Antwort der Gäste aus der Stiftstadt: Petr Kurtin schiebt trocken zum 2:2 ein – zuvor wehrte Seitenstettens Schlussmann Johannes Eder einen Querpass unglücklich ab. Danach hatte der USC aber das bessere Ende für sich. Zunächst schnürte Michael Dietl, als “man of the match”, einen Dreierpack und stellte in der 84. Minute auf 3:2 für seine Farben – brachte diese wieder in Front, und dann sorgte in den Schlussminuten der Nachspielzeit der eingewechselte Manuel Hausberger mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Insgesamt ein verdienter Sieg für uns, wenn auch nur knapp. Aus meiner Sicht wollten wir es um den berühmten ‘Tick’ mehr und haben vor allem eine sehr gute zweite Halbzeit gespielt.”

Highlights

Interview Peter Thaller (Seitenstetten)

Interview Helmut Anderst (Melk)

Torfolge: 0:1 (45+1.) Hoppi, 1:1 (60.) Dietl, 2:1 (71., Elfmeter) Dietl, 2:2 (74.) Kurtin, 3:2 (84.) Dietl, 4:2 (90+5.) Hausberger.

Gelbe Karten: Knoll (56. Foul), Fehringer (90+1. Foul), Hörmann (19. Foul); Zuber (65. Foul), Bauer (41. Unsportlichkeit).

Seitenstetten: Eder; Höggerl (58. Rittmannsperger), Hörmann (58. Fehringer), Alexander Hausberger (77. Zatl), Kammerhofer, Knoll (77. Manuel Hausberger), Dietl, Binder, Michlmayr (84. Gugler), Sehic, Berger.

Melk: Stumpfer; Harmanci, Saric (68. Schmidt), Majkic, Prinz, Hoppi, Laczko, Zuber (68. Hofmann), Bauer (76. Plavotic), Macanovic, Kurtin.

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kastenhofer.