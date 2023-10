Befreiungsschlag - USC schlägt Schlusslicht

Seitenstetten – Herzogenburg 3:0. Für die Gäste aus Herzogenburg hieß es am Nationalfeiertag (Spiel wurde vom Wochenende vorverlegt) „Spiel eins nach Unterhuber“ – denn nach der Pleite gegen Purgstall trennte man sich von Coach Marc-Andre Unterhuber. Seitenstetten dagegen wollte endlich wieder ein Erfolgserlebnis, wartete schon seit einem Monat auf einen Sieg. Zuhause gegen den Tabellenletzten wollte man endlich wieder ein Sieg. Doch von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, das nur wenig spielerische Highlights hatte. Dabei begann die Partie quasi mit dem 1:0. Nach einem Eckball ist Manuel Hausberger am zweiten Pfosten zur Stelle und erzielt den ersten Treffer. Doch danach waren eher die Gäste die Mannschaft, die gefährlich wurden.

Die ein oder andere Chance wurde aber entweder von der Herzogenburger Offensive vergeben oder USC-Keeper Johannes Eder war zur Stelle. Im Laufe der Partie wurde der Gastgeber aber wieder besser. Im zweiten Durchgang wurden einige Chancen ausgelassen oder nicht konsequent genug zu Ende gespielt. So lange blieb es dann eben spannend – und zwar bis in die Schlussminuten. Weil Seitenstetten den Sack nicht zumachte, aber Herzogenburg sich schwer tat, echte Chancen zu erspielen, braucht es eine Einzelaktion in der Nachspielzeit, um die Entscheidung herbeizuführen. Dominik Kammerhofer lässt zwei Gegenspieler stehen und trifft zum 2:0 und damit zur Entscheidung. Zwei Minuten später, tief in der Nachspielzeit, trafen die Hausherren dann sogar durch Jonas Rittmannsperger noch zum 3:0.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Im ersten Durchgang war es schon etwas glücklich, dass wir in Führung lagen. Danach hätten wir aber viel früher die Partie entscheiden müssen. Da haben wir zu viel liegenlassen. Insgesamt aber nicht unverdient.”

Reinhard Dietl, Trainer, SC Herzogenburg: „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, dann sind wir abgefallen. In der zweiten Halbzeit waren wir zum Teil stümperhaft, unkonzentriert und auch die Kondition hat gefehlt. Die Niederlage ist aber zu hoch.“

Highlights

Interview Reinhard Dietl (Herzogenburg)

Interview Peter Thaller (Seitenstetten)

Statistik:

SEITENSTETTEN - SC ALLTAGSHELDEN HERZOGENBURG 3:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (2.) Hausberger, 2:0 (90+2.) Kammerhofer, 3:0 (90+4.) Rittmannsperger.

Gelbe Karten: Knoll (84. Foul), Fehringer (37. Unsportlichkeit); Mohamed (81. Unsportlichkeit), Strohmaier (69. Foul).

Gelb-Rote Karte: Mohamed (82. Unsportlichkeit).

Seitenstetten: Johannes Eder; Fehringer, Zatl, Kammerhofer, Berger, Hörmann (58. Andreas Eder), Sehic, Binder (29. Knoll), Hausberger (89. Rittmannsperger), Dietl (89. Schachermayr), Poustka (89. Gugler).

SC Alltagshelden Herzogenburg: Streicher; Uzun, Zivkovic, Regojevic, Kitagawa, Surböck, Nakamura, Yikilmaz (67. Brozovsky), Heiderer (HZ. El Zayat), Strohmaier (72. Simon), Mohamed.

Seitenstetten, 200 Zuschauer, SR Autherith.