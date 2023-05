Seitenstetten muss sich Wieselburg beugen

Seitenstetten - Wieselburg 1:2. Ein „Highlight-Spiel“ stand am Freitagabend für den USC Seitenstetten auf dem Programm. Die Mannschaft von Peter Thaller, die sich im Frühjahr bislang ganz stark präsentiert, empfing mit dem SC Wieselburg eine Mannschaft, die noch mitten im Aufstiegskampf steckt. Doch der USC wollte „dagegenhalten“ und den Braustädtern ein Bein stellen, denn zuhause ist Seitenstetten im Frühjahr noch ohne Niederlage. Das sollte sich aber, zum Glück aus Sicht der Gäste, ändern. Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes Spiel auf einem etwas schwer zu bespielendem Rasen. In der 24. Minute waren es die Gäste, die durch David Zefi in Führung gingen. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Defensive und der SCW schaltete schnell um und schon stand es 0:1. Und nur zehn Minuten später schon das 0:2 durch Wieselburgs Torjäger Gabriel Hinterberger (34. Minute). Hier spielten es die Gäste, nach einem kleinen Fehler in der Defensive der Gäste, gut aus und Hinterberger vollendete. Wer danach mit einem klaren Sieg des Aufstiegsaspiranten rechnete, der sollte sich aber täuschen.

Im zweiten Durchgang kam der USC Seitenstetten auf. Die Heimischen waren “griffig” in den Zweikämpfen und kamen dann auch zu der ein oder anderen Chance. Doch Michael Dietl, aus kurzer Distanz und einmal alleine vor dem Tor, Dominik Kammerhofer mit einem direkten Freistoß und Manuel Hausberger nach einem Corner, ließen Chancen aus. In der 78. Minute, für die Heimischen vielleicht etwas zu spät, gab es den Anschlusstreffer. Manuel Hausberger war nach einer Standardsituation zur Stelle und besorgte das 1:2. Wieselburg hatte dann durch Gabriel Hinterberger noch eine gute Chance, die ausgelassen wurde. Seitenstetten kam nicht mehr zum Ausgleich und die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit – bleiben damit im Aufstiegskampf. Seitenstettens gute Leistung dagegen wurde nicht belohnt.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Schade, dass wir uns heute nicht mit einem Punkt belohnen konnten. Aus meiner Sicht war es eine unserer besten Saisonleistungen bislang. Vor allem die zweite Halbzeit war richtig stark von uns.”

Highlights

Torfolge: 0:1 (24.) Zefi, 0:2 (34.) Hinterberger, 1:2 (78.) Hausberger

Karten: Eder (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Oberforster (19., Gelbe Karte Foul)Wurzer (87., Gelbe Karte Foul)

Seitenstetten: Käfer (68. Michlmayr), Eder Andreas, Binder, Hausberger Manuel, Kammerhofer, Hörmann (68. Rittmannsperger), Eder Johannes, Fehringer (89. Maderthaner), Dietl, Oberforster, Hausberger Alexander (89. Zatl)

Wieselburg: Lahmer, Saffertmüller, Wurzer Philipp, Faletar, Salata, Wurzer Reinhard, Zefi, Heigl (80. Wurzer), Hinterberger, Gottsmann, Heindl (63. Biber)

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Wilfried Lenz