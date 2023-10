Ybbs legt nach und gewinnt in Seitenstetten

Seitenstetten - Ybbs 0:2. Am Samstagnachmittag empfing der USC Seitenstetten den ASK Ybbs. Der Tabellenzweite tankte zuletzt reichlich Selbstvertrauen, besiegte seinen Rivalen Wieselburg mit 2:1. Seitenstetten zeigte sich zuletzt etwas angeschlagen, war mit dem 1:1-Remis in Purgstall gut bedient, wollte nun wieder in die Spur finden und zuhause eine deutlich bessere Leistung zeigen. Im Zentrum mussten die Heimischen etwas umbauen, denn mit Andreas Eder (Rote Karte in Purgstall) und Tom Knoll (5. Gelbe Karte) waren zwei Mittelfeldakteure gesperrt.

Von Beginn zeigte der USC zwar eine engagierte Leistung, kam aber nur selten vor das Tor der Gäste. Eine gute Chance, bei der Gäste-Keeper Mitmasser stark pariert hat der USC, dann schlagen aber die Gäste aus der Donaustadt zu. Ein Ballverlust im Mittelfeldzentrum der Heimischen, die Ybbser schalten sofort um und finden Viktor Vondryska, der zum 0:1 trifft (27. Minute). Danach braucht Seitenstetten kurz, fängt sich dann aber wieder, zeigt weiterhin eine couragierte Leistung. Doch in der 41. Minute schon eine kleine Vorentscheidung: Seitenstetten kommt über die erste “Pressing-Linie” der Gäste, startete einen vielversprechenden Angriff, doch der wird durch einen Fehlpass zunichte gemacht. Die Gäste schalten ihrerseits sofort um in den Angriff, finden genug Raum vor und erneut ist Viktor Vondryska zur Stelle und besorgt mit seinem zweiten Treffer das 0:2.

Damit geht es auch in die Pause. Seitenstetten versucht danach zwar noch den Anschlusstreffer zu erzielen, kommt aber kaum gefährlich vor das Tor der Gäste - scheitert auch immer wieder am “letzten Pass”. Ybbs dagegen verteidigt geschickt und verwaltet den Vorsprung. Seitenstetten fordert noch einen Strafstoß, den es aber nicht gibt, ansonsten bleibt es eher ereignisarm und Ybbs fährt auswärts einen 2:0-Sieg in Seitenstetten ein.

Peter Thaller, Trainer, USC Seitenstetten: “Leider machen wir vor den Gegentoren blöde Fehler. Eine gute Mannschaft, wie eben Ybbs, bestraft diese. Im zweiten Abschnitt fehlte uns dann auch etwas die letzte Konsequenz.”

Statistik:

SEITENSTETTEN - YBBS 0:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (27.) Vondryska, 0:2 (41.) Vondryska.

Gelbe Karten: Gugler (61. Unsportlichkeit), Schachermayr (90+4. Foul), Poustka (52. Foul), Binder (31. Foul), Hausberger (90. Foul); Rass (73. Foul), Matteo Holzer (90+1. Unsportlichkeit).

Seitenstetten: Eder; Hausberger, Gugler, Fehringer, Binder (HZ. Dietl), Zatl, Poustka (84. Stockinger), Kammerhofer, Sehic, Berger (84. Schachermayr), Hörmann (56. Rittmannsperger).

Ybbs: Mitmasser; Matteo Holzer, Leitgeb, Vondryska (84. Aydin), Fabian Marcel Holzer (52. Hackl), Aigner, Thomas Kaminger, Pudelko, Rass (79. Dragodan), Wurm, Robert Kaminger.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kastenhofer.