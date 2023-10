SCW scheitert an der Chancenauswertung

Wieselburg – Absdorf 2:2. Am Freitagabend empfing der SC Wieselburg den durchaus unangenehmen Aufsteiger aus Absdorf. Der Siebente der Tabelle kam mit der besten Defensive der Liga in die Braustadt und wollte der Mannschaft von Rudolf Vogel natürlich das Leben schwer machen. Die Heimischen dagegen brauchten, um an Leader Lilienfeld „dranzubleiben“ und die Derbypleite gegen Ybbs vergessen zu machen, unbedingt drei Punkte. Doch von Beginn an war zu sehen, dass die Gäste ein unangenehmer Gegner sein werden. Nach durchaus gutem Beginn der Heimischen gab es schnell die “kalte Dusche” durch das 0:1 für die Gäste nach etwa zehn Minuten durch Maximilian Lembacher. Danach waren die Gäste beflügelt durch den Treffer gut in der Partie, aggressiv in den Zweikämpfen, und konnten sogar auch noch auf 0:2 stellen – erneut war es Lembacher, der in der 34. Minute das 0:2 mit einem Nachchschuss erzielte, dabei sah bei der ersten Abwehr Heim-Keeper Gottsmann nicht gut aus.

Kurz vor der Pause gibt es dann noch einen Strafstoß für die Hausherren – nach Foul an Dominik Latschbacher verwertet Filip Faletar den fälligen Strafstoß zum 1:2. Und weiter ging es Richtung Absdorfer Tor in der zweiten Halbzeit. Nach Vorarbeit von Marco Talir traf Gabriel Hinterberger zum 2:2-Ausgleich in der 53. Minute. Danach hatte Talir sogar noch die große Chance auf die Führung und hätte das Spiel früh drehen können, auch Hinterberger, der danach eingewechselte Florian Heigl, und Faleat vergeben noch Chancen. In dieser Phase wackelten die Gäste gewaltig – das Spiel verläuft wie auf einer schiefen Ebene, doch die Kugel will nicht in das Tor der Gäste und somit ende die Partie mit einem 2:2-Remis.

Rudolf Vogel, Trainer, SC Wieselburg: “Unerklärlich aus meiner Sicht, dass wir diese Partie nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass ich schon einmal so viele klare Chancen in einer einzigen Hälfte, wie heute in der zweiten Halbzeit, gesehen habe. Wir haben viel zu viele Chancen gebraucht.“

Statistik:

WIESELBURG - ABSDORF 2:2 (1:2).

Torfolge: 0:1 (9.) Lembacher, 0:2 (34.) Lembacher, 1:2 (45+1., Elfmeter) Faletar, 2:2 (53.) Hinterberger.

Gelbe Karten: ; Menezes Trindade (14. Unsportlichkeit), Schwarz (27. Foul), Schaller (57. Unsportlichkeit), Schragner (90+2. Kritik).

Wieselburg: Gottsmann; Uka, Schluder, Lahmer, Faletar, Reinhard Wurzer, Hinterberger, Salata, Talir, Latschbacher (62. Heigl), Punz (84. Biber).

Absdorf: Stippl; Märkt, Schütz, Wimmer (62. Knell), Böhm-Mendes (74. Schörg), Schaller, Lembacher, Menezes Trindade, Schwarz, Gartner (90+1. Figl), Breuer.

240 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch.