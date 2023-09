SCW besiegt Würmla mit Hinterberger-Hattrick

Wieselburg – Würmla 4:2. Mit einem Heimsieg die Trendwende fortsetzen – das war das Motto des SC Wieselburg am Freitagabend. Nach der Derbypleite in Purgstall und der Heimniederlage gegen Seitenstetten gab es in der Vorwoche einen Auswärtssieg in Herzogenburg – und daran wollte die Mannschaft von SCW-Coach Rudolf Vogel anknüpfen. Gegen Würmla, Tabellenletzt, konnte man dabei schon von einer „Pflichtaufgabe“ sprechen. Doch so “ganz einfach” wurde es dann nicht für die Wieselburger. Von Beginn an entwickelten die Heimischen zwar Druck, Würmla verlegte sich aber von Anfang an auf Konter und stellte sich defensiv geschickt auf und ließen nur wenige Chancen der Heimischen zu. Zu einem Treffer kam es in der ersten Hälfte überhaupt nicht – diese schienen sich die beiden Teams aber für die zweite Halbzeit aufgehoben zu haben, denn da zappelte der Ball dann gleich sechs Mal im Netz, denn im zweiten Abschnitt ging es regelrecht rund.

In der 59. Minute erzielte Gabriel Hinterberger (wer auch sonst?) das 1:0 für die Heimischen. Und der Torjäger legte dann erst richtig los und schnürte einen lupenreinen Hattrick binnen neun Minuten. Denn in der 65. Minute versenkte der Torjäger einen Strafstoß (nach Foul an Marco Talir) und drei Minuten später besorgte er das 3:0. Wer dann rechnete, dass mit einem 3:0 und etwa 20 Minuten noch zu spielen alles entschieden war, der sollte sich täuschen. Denn in wenigen Minuten kamen die Gäste retour in die Partie. In der 70. Minute verkürzte bereits Clemens Lippert auf 3:1 und nur sechs Minuten später erzielte Gäste-Kapitän Dominic Rauscher per Strafstoß das 3:2. Doch Würmla konnte nicht die Partie komplett ausgleichen und musste in den Schlussminuten doch noch den “K.O.-Treffer” hinnehmen. Luca Biber erzielte in der 92. Minute das 4:2 und damit den Siegestreffer für die Braustädter.

Rudolf Vogel, Trainer, SC Wieselburg: “Ein verdienter Sieg für uns und wieder vier Tore, das sagt schon einiges aus. Die ‘Kleinigkeiten’ nach dem 3:0 müssen wir ansprechen, aber in Summe bin ich schon zufrieden.”

Highlights

Interview Rudolf Vogel (Wieselburg)

Interview Dominik Rauscher (Würmla)

Torfolge: 1:0 (59.) Hinterberger, 2:0 (65., Elfmeter) Hinterberger, 3:0 (68.) Hinterberger, 3:1 (70.) Lippert, 3:2 (76., Elfmeter) Rauscher, 4:2 (90+2.) Biber.

Gelbe Karten: Uka (76. Foul), Wurzer (73. Foul); Schilcher (90+2. Unsportlichkeit), Wallner (62. Unsportlichkeit).

Wieselburg: Gottsmann; Schluder, Salata, Uka, Talir (90+2. Latschbacher), Wurzer, Hinterberger (71. Biber), Lahmer (64. Jürgen Pilz), Punz (64. Florian Mathias Heigl), Faletar, Saffertmüller.

Würmla: Andrä; Lippert (90+2. Schilcher), Schimany (63. Strohmayer), Moissl, Schauer (79. Pöchacker), Lahsnig (HZ. Schreier), Wallner, Marschall, Nussbaumer, Klingenbrunner, Rauscher.

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic.