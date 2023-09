Ybbs kehrt gegen die „Raben“ auf die Siegerstraße zurück

Ybbs - Rabenstein 3:0. Nach der enttäuschenden Pleite in Eggenburg war klar: Ybbs muss gegen Rabenstein gewinnen, um den Schaden in der ersten Phase der Meisterschaft in Grenzen zu halten. Keine leichte Aufgabe gerade gegen die „Raben“, die bis dahin auswärts noch ungeschlagen waren.

Aber die Elf des Trainerduos Christian Haabs/Hannes Sonnleitner will nichts dem Zufall überlassen und spielt sich, von den Chancen her, wieder in einen Rausch. Keine fünf Minuten sind gespielt, als Ybbs an der Führung vorbeischrammt: Benjamin Rass setzt auf der rechten Seite Thomas Kaminger in Szene, Kaminger spielt den „Stangler“ hinein und in der Mitte schießt Viktor Vondryska aus drei Metern Entfernung noch einen Rabensteiner Fuß an - der Ball geht über die Latte. „Anstatt dass der Ball trotzdem hineingeht, geht er über das Tor. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen“, sagt Haabs.

Gleich darauf der Eckball, kurz abgespielt auf Wurm, Flanke zur Mitte und Manuel Leitgeb scheitert aus kurzer Distanz. Wenige Minuten später geht ein flacher Schuss von Matteo Holzer knapp an der rechten Stange vorbei.

Fast hätte sich dann die alte Fußballweisheit - die Tore, die du nicht machst, bekommst du - bewahrheitet. Freistoß für Ybbs, der Diagonalpass von Wurm fällt aber zu kurz aus, Rabenstein schaltet blitzschnell um, Stanglpass zur Mitte und Matej Chorvat schießt aufs kurze Eck, ASK-Keeper Stefan Mitmasser packt aber eine Glanztat aus, ist rechtzeitig am Boden und wehrt ab. „Wenn du da wieder in Rückstand gerätst, ist es ein anderes Spiel“, gratulierte Haabs seinem Schlussmann.

„Strumpfloser“ Hackl muss verletzt raus

In der 20. Minute muss dann Christian Hackl mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld. Das Problem: Hackl hatte unter der weißen Hose einen schwarzen Strumpf getragen, um den angeschlagenen Oberschenkel zu stabilisieren, der Unparteiische sah in der Farbe des Strumpfes aber einen Regelverstoß - Hackl musste den Strumpf ausziehen. Und zog sich keine fünf Minuten später die Verletzung zu. „Das war wirklich ein Skandal“, kritisiert Haabs: „Dass ich ein Medizinprodukt nicht verwenden darf, weil es die falsche Farbe hat, ist ein Skandal. Sollen wir Strümpfe in zwölf verschiedenen Farben haben?“ Für Hackl kam dann Dominik Aigner in die Partie.

Ansonsten ist weiter Ybbs am Drücker - und belohnt sich fünf Minuten nach dem Schreckmoment: Nach einer abgewehrten Ecke bringt Wurm den Ball noch einmal in den Sechzehner, Vondryska verlängert mit dem Kopf und Leitgeb spitzelt die Kugel an „Raben“-Goalie Marc Traby vorbei ins Tor - 1:0!

Vorboten fürs 2:0

Nach der Führung schaltet Ybbs keinen Gang zurück, drückt auf das 2:0. Zuerst wird's bei einem Freistoß von Wurm in den Sechzehner gefährlich, dann bei einem Schuss von Rass von der rechten Seite aufs kurze Eck. Von Rabenstein kommt wenig - nur Tobias Habertheuer klopft mit einem guten Freistoß an.

Gute fünf Minuten vor Ende der ersten Halbzeit können die Ybbser dann aber endlich ein zweites Mal jubeln: Aigner sieht auf der linken Seite Fabian Holzer, Holzer spielt wieder zurück auf Aigner und der Eingewechselte verlängert sehenswert ins lange Eck.

Und Ybbs könnte dann noch vor der Pause weiter erhöhen: Querpass von Vondryska, Leitgeb kommt bei der zweiten Stange aber knapp nicht mehr an den Ball. Und kurz darauf rettet Traby noch bei einem Kopfball von Thomas Kaminger nach einem Freistoß.

Matteo Holzer macht alles klar

Ybbs lässt im zweiten Durchgang um keinen Deut nach, will den Sieg in trockenen Tüchern sehen. Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff kommt Aigner im Sechzehner zu Fall, die Elfmeter-Reklamationen bleiben aber ohne Erfolg. Nur fünf Minuten später scheitert Vondryska mit einem Schuss im Sechzehner knapp. In der 84. Minute ist die Katze dann aber im Sack: Der eingewechselte Stefan Strohner bedient den mitgelaufenen Matteo Holzer und Holzer schließt perfekt ins lange Eck ab - 3:0.

Gleich darauf ist der Ball wieder im Rabensteiner Kasten: Vondryska legt, alleine vor Traby, noch einmal quer auf Aigner, der locker einnetzt, die Fahne des Schiri-Assistenten ist aber oben - Abseits. Ebenso wie in der Nachspielzeit, als Mario-Tiberiu Dragodan nach einer Flanke von Andrei Dronca auf und davon wäre. Es bleibt damit beim souveränen 3:0-Sieg der Ybbser, der noch deutlich höher hätte ausfallen können.

Stimmen zum Spiel

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: „Ein absolut verdienter Sieg. Wir haben Chancen auf zig Tore, machen drei und lassen nur eine Chance zu. (...) Die Mannschaft hatte sich schon sehr viel Druck gemacht, aber die Mannschaft hat das gemeistert. Ich freue mich für die Mannschaft, dass sie den Druck bewältigt hat und die drei Tore gemacht hat.“

Stefan Windl, Trainer, SC Rabenstein: „Gegen eine der Topmannschaften der Liga, die Ybbs ist, brauchst du genügend fitte Spieler. Die Ausfälle schmerzen. Wir waren zu fehleranfällig. Das war zu wenig, dass man etwas mitnimmt. Eine verdiente Niederlage.

Highlights

Interview Christian Haabs (Ybbs)

Interview Stefan Windl (Rabenstein)

Statistik:

Ybbs - Rabenstein 3:0 (2:0).

Torfolge: 1:0 (26.) Leitgeb, 2:0 (39.) Aigner, 3:0 (84.) Matteo Holzer.

Gelbe Karten: Aigner (53. Kritik), Thomas Kaminger (32. Foul), Pudelko (8. Foul); Kaiser (61. Foul), Arvensis (28. Foul).

Ybbs: Mitmasser; Matteo Holzer, Rass (76. Strohner), Wurm, Thomas Kaminger, Pudelko, Leitgeb (86. Dragodan), Hackl (20. Aigner), Vondryska (86. Dronca), Fabian Marcel Holzer, Robert Kaminger.

Rabenstein: Traby; Ücüncü, Chorvat, Habertheuer (85. Willimaier), Fischer (85. Braunsteiner), Prochaska, Grünbichler, Hörmann, Rusch, Pieber (73. Todt), Arvensis (57. Kaiser).

287 Zuschauer, Schiedsrichter: Marinko Zilic.