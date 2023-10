Ybbs feiert knappen Derbysieg über Wieselburg

Ybbs - Wieselburg 2:1. „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“ Die Ybbser feiern am Samstagabend nicht nur wegen des Oktoberfests in der Wüsterstrom-Arena: Der ASK hat das Derby gegen den SC Wieselburg 2:1 für sich entschieden.

Zunächst ist das Nachbarschafts- und Prestigeduell aber ein Abtasten, die Partie spielt sich vor allem zwischen den beiden Sechzehnern ab, beide Teams spielen ihre Aktionen nicht zu Ende. Bei Ybbs kommen die Hereingaben von der Seite nicht gut genug an, bei Wieselburg werden die Schüsse noch abgeblockt.

Im Fall von Ybbs wird es bei einem Angriff von Viktor Vondryska über die linke Seite heiß, ebenso kurz darauf bei einem Stangler von Vondryska von der rechten Seite. Bei den Braustädtern kommt etwa Sebastian Punz aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, wird aber beim Schuss geblockt.

Vondryska trifft vom Punkt aus

So ist es eine Standardsituation, die das Führungstor bringt - und zwar für Ybbs. Wieselburgs Keeper Dominic Gottsmann foult im Strafraum Ybbs' Manuel Leitgeb - Elfmeter! Und Vondryska beweist einen kühlen Kopf, lässt die Schwarz-Weißen mit einem flachen Schuss in die Mitte jubeln - 1:0.

Kurz darauf wird dann auch Wieselburg erstmals richtig gefährlich: Gabriel Hinterberger holt einen Freistoß heraus, Filip Faletar tritt an und bringt den Ball gut aufs Tor, ASK-Keeper Stefan Mitmasser wehrt aber ab.

Drei Minuten später ist es trotzdem so weit: Ballverlust der Ybbser im Mittelfeld, perfekter halb-hoher Pass in den Lauf von Hinterberger und der Top-Torschütze der Liga netzt zum 1:1-Ausgleich.

Vor der Pause klopft dann Ybbs noch zweimal an: Leitgeb flankt von der linken Seite in Richtung zweiter Stange, Benjamin Rass wäre zur Stelle, die Wieselburger können aber noch klären. Bei der darauf folgenden Ecke kommt David Pudelko gut zum Kopfball, die Situation wird wegen eines Offensivfouls aber abgepfiffen.

Wieselburg am Drücker

Wieselburg kommt dann besser aus den Kabinen, kombiniert sich deutlich besser in Richtung Ybbser Tor als im ersten Durchgang. Schnell dann die erste Chance: Der frühere Ybbser Marco Talir trifft mit einem Schuss im Sechzehner fast zur SC-Führung, ASK-Kapitän Fabian Holzer wehrt aber auf der Linie ab. Später hat Andreas Lahmer das 1:2 auf dem Fuß, wird bei seinem Schuss aber noch vom mit nach hinten gelaufenen Vondryska geblockt; nach der anschließenden Ecke probiert's der eingewechselte Dominik Latschbacher. Und dann wird auch ein Versuch von Faletar noch vereitelt. Von Ybbs gibt's in dieser Phase nur Halbchancen zu sehen - etwa ein Weitschuss von Fabian Holzer oder ein Kopfball von Dominik Aigner nach einer Ecke.

In der 77. Minute wird das Derby aber zur Nebensache: Wieselburg und Ybbs haben jeweils eine Verletzung zu beklagen. Ecke für Ybbs, die Wieselburger können den Ball nicht klären, es kommt zum Kopfballduell und Wieselburgs Jürgen Pilz rammt mit dem Kopf unglücklich Ybbs' kurz zuvor eingetauschten Stefan Strohner im Kieferbereich. Pilz muss mit einer blutenden Wunde am Kopf von der Rettung abgeholt werden, bei Strohner sind mehrere Zähne schwer beschädigt.

Auch der zweite Elfer sitzt

Nach gut fünf Minuten geht die Partie weiter - mit dem fälligen Elfmeter, den Pilz verursacht hatte. Wieder tritt Vondryska an und wieder ist er eiskalt: scharfer Schuss ins linke Eck zur Ybbser 2:1-Führung, die doch etwas entgegen des Spielverlaufs fällt.

In der Schlussphase versucht Wieselburg dann noch einmal alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, die Ybbser zeigen aber wie schon im Derby gegen Melk eine starke kämpferische Leistung, lassen die Wieselburger dann kaum noch zum Abschluss kommen. Am gefährlichsten wird Hinterberger: einmal nach einer Flanke von Luca Biber, ein anderes Mal nach einem Talir-Freistoß. Ybbs bringt den knappen Derbysieg aber über die Zeit, zieht damit an Punkten mit Wieselburg gleich und überholt die Braustädter in der Tabelle.

Stimmen zum Spiel

Christian Haabs, Trainer, ASK Ybbs: „Wenn ein Spiel von so etwas (die Verletzungen; Anm.) überschattet wird, ist die Freude schon ein bisschen getrübt. (...) Wieselburg war - das haben wir gewusst - mit ihrer technischen Qualität einen Tick überlegen. Da wollten wir dagegen halten und das haben wir gut gemacht (...) Der Sieg war weder glücklich noch unverdient. Wieselburg war ein bisschen feldüberlegen, aber es gewinnt nicht immer der, der feldüberlegen ist. Wir nehmen den Sieg gerne mit.“

Rudi Vogel, Trainer, SC Wieselburg: „Wir waren klar überlegen. Jeder hat gesehen, dass wir im körperlichen und spielerischen Bereich besser waren. Wir haben alles richtig gemacht, nur die Tore nicht geschossen. Im Endeffekt sind wir dann zweimal durch einen Elfmeter in Rückstand geraten, was nie und nimmer passieren darf. (...) Ich kann der Mannschaft eigentlich nur ein Lob aussprechen, weil wir Ybbs vor 1.000 Leuten dominiert haben. Aber die Punkte waren nicht auf unserer Seite - das ist ärgerlich. Mit dem müssen wir leben.“

Statistik:

Ybbs - Wieselburg 2:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (29., Elfmeter) Vondryska, 1:1 (35.) Hinterberger, 2:1 (83., Elfmeter) Vondryska.

Gelbe Karten: Leitgeb (90+1. Unsportlichkeit), Dragodan (89. Unsportlichkeit); Salata (90+7. Kritik).

Ybbs: Mitmasser; Fabian Holzer, Robert Kaminger, Pudelko, Thomas Kaminger; Leitgeb, Wurm, Matteo Holzer, Rass (70. Strohner) (83. Dragodan); Aigner, Vondryska (90. Aydin).

Wieselburg: Gottsmann; Schluder, Saffertmüller, Salata, Jürgen Pilz (83. Leitner); Faletar, Reinhard Wurzer, Punz (68. Latschbacher); Talir, Hinterberger, Lahmer (83. Biber).

872 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic.