Abwehrchef brach Torsperre

Am 7. Oktober 2018 durfte Rohrendorf-Abwehrchef Michael Walzer gegen Scheiblingkirchen bei der 1:4-Niederlage in der 1. Landesliga seinen letzten Pflichtspieltreffer bejubeln. Viereinhalb Jahre später, beim 2:0-Sieg in Herzogenburg am 18. Spieltag in der laufenden Saison, ging seine Durststrecke endlich zu Ende.

In der 34. Spielminute stand der 1,97 Meter große Innenverteidiger nach einem Corner von Andreas Bogner völlig alleine und traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Moser-Boys. „Ich habe ihn noch nie so frei zum Kopfball kommen sehen“, erzählte Trainer Stefan Kerzig nach dem Spiel. Tobias Markhart legte in der 75. Spielminute per Freistoß nach und sorgte damit für den Endstand.

Mit seinem ersten Saisontreffer ist Walzer bereits der achte Spieler von Rohrendorf, der sich in dieser Saison in die Torschützenliste eintragen konnte. „Der Offensivkopfball war noch nie meine Stärke, in der Defensive fällt mir das um einiges leichter. Ich glaube aber, dass ich bei den Standards durch meine Größe immer bewusst gedeckt werde. Es liegt aber an mir selber, dass ich mit noch mehr Wucht einlaufe und somit torgefährlicher werde“, gibt der baumlange Innenverteidiger die Marschroute vor.

Mit 13 Punkten aus fünf Spielen führt Rohrendorf aktuell die Rückrundentabelle an. Vor heimischem Publikum musste man außerdem überhaupt noch keine Niederlage hinnehmen. Ein Grund dafür, dass es bei den Moser-Boys im Moment so gut läuft, ist für Walzer die gute Stimmung in der Mannschaft: „Wir sind eine eingeschworene Truppe und machen auch neben dem Platz sehr viel miteinander. Das kommt uns am Spielfeld extrem zugute.“

Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Ybbs befindet sich die Kerzig-Elf mitten im Titelrennen. Allerdings hat Rohrendorf schon zwei Spiele mehr absolviert. St. Peter und Wieselburg sind die anderen Meisterschaftskandidaten. „Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und wollen natürlich so lange wie möglich vorne dabei bleiben. Die direkten Konkurrenten haben wir dann erst am Ende der Saison“, erzählt Walzer.