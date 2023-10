Auslosung spricht für Rohrendorf

Vor zwei Wochen, nach der 1:5- Klatsche vor heimischem Publikum gegen Ybbs, lag Rohrendorf in der Tabelle noch im Niemandsland auf Platz neun. Nach den Siegen gegen Purgstall und Seitenstetten, wo man jeweils mit 2:0 vom Platz ging, liegen die Moser-Boys mittlerweile schon auf dem vierten Platz, nur drei Punkte fehlen auf den Tabellenzweiten aus Wieselburg. „Wir haben uns am Anfang schwer getan und unnötige Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung gemacht. Nach dem Doppelschlag innerhalb von nur drei Minuten hatten wir das Spiel dann aber im Griff“, war Rohrendorf-Trainer Björn Wagner mit der Leistung seiner Truppe zufrieden.

Der Erfolg gegen Seitenstetten war außerdem der dritte Sieg in Folge, wenn der Landesligist an einem Freitag antreten musste. „Vor dem Match habe ich die Burschen noch einmal erinnert, dass heute Freitag ist“, scherzte Wagner nach dem Sieg gegen den Tabellenneunten.

Schaut man auf das Restprogramm der Rohrendorfer in der Hinrunde, ist auch ein Sprung nach vorne durchaus noch möglich. Mit Herzogenburg, Würmla und Spratzern warten gleich drei Mannschaften aus dem Tabellenkeller auf die Moser-Boys. Nur Rabenstein, das man am letzten Spieltag der Herbstsaison trifft, könnte punktemäßig mit der Wagner-Elf mithalten.

Bis auf die letzten fünf Mannschaften und Tabellenführer Lilienfeld liegen alle Mannschaften der 2. Landesliga West nahe beisammen. „Das ist natürlich eine gute Auslosung für uns. Wir wollen auf jeden Fall noch so viele Punkte wie möglich sammeln und die Hinrunde mindestens unter den fünf besten Mannschaften abschließen. Dafür müssen wir aber so eine Leistung wie in den letzten zwei Spielen abrufen. Solche Spiele sind oft die schwersten“, weiß auch Coach Wagner.