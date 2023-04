Comeback aus dem Bilderbuch

Werbung

Beim Heimspiel gegen Eggenburg feierte Rohrendorfs Tobias Markhart in der 65. Spielminute sein Comeback nach einer Knieverletzung in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Mit seiner Hilfe schafften die Moser-Boys in der 79. Minute noch den Ausgleich zum 2:2 durch Fabian Polland und verhinderten somit die erste Niederlage vor heimischem Publikum.

Zwei Tage später ging es für die Kerzig-Elf am Ostermontag zum Nachtragsspiel nach Lilienfeld. Dort durfte Markhart bereits von Beginn an mitwirken und sollte einen großen Anteil am 4:2-Auswärtssieg haben. In der 28. Minute brachte der Mittelfeldmotor seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Lilienfeld konnte in der ersten Hälfte das Spiel noch umdrehen und führte zur Halbzeit mit 2:1. Eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel durfte sich Markhart über seinen zweiten Treffer freuen, ehe Lukas Hahn und ein Eigentor von Lilienfeld den 4:2-Endstand für Rohrendorf herstellten.

Nach dem Auswärtsspiel lobte Rohrendorf-Trainer Stefan Kerzig seinen Schützling: „Tobi hat sich super präsentiert. Mit seiner Mentalität auf dem Platz ist er enorm wichtig für die Mannschaft. Auch mit seiner Hilfe haben wir uns den Sieg noch erkämpft. Da wir bereits am Samstag gespielt haben, war es eine super Leistung meiner Mannschaft.“

Markhart selbst war nach einem Traum-Comeback überglücklich: „Ich bin natürlich froh, dass ich wieder auf dem Platz mithelfen kann. Es war das erwartet schwierige Spiel gegen einen guten Gegner. Mein Knie hat keine Probleme gemacht und ich fühl mich fitter als gedacht.“