Eindrucksvoll zurückgemeldet

Denkbar schlecht startete Rohrendorf ins Heimspiel gegen den Nachzügler Herzogenburg, der mitten im Abstiegskampf steckt. In der ersten Hälfte hatten die Gäste die besseren Torchancen und Rohrendorf-Trainer Björn Wagner musste mit Michael Walzer und Issiaka Ouedraogo gleich zwei Leistungsträger früh auswechseln.

Für den Ex-Profi kam Youngster Edgar Kalchhauser ins Spiel, der erst vor zwei Wochen in Purgstall sein Comeback in der Kampfmannschaft nach seiner Verletzung gefeiert hatte und mit dem Goldtor zum 1:0 nach Vorarbeit von Andreas Bogner gegen den Tabellendreizehnten zum Matchwinner avancierte.

Bereits in der Sommervorbereitung hinterließ der 18-Jährige einen guten Eindruck bei Coach Wagner und konnte mit einem Viererpack im Testspiel gegen Statzendorf auf sich aufmerksam machen. Danach fiel der Offensivspieler mit einem Muskelfaserriss knapp zwei Monate aus und sammelte zuletzt in der U23-Mannschaft wieder Spielpraxis. „Die Verletzung ist jetzt wieder völlig verheilt, ich habe keine Beschwerden mehr. Eigentlich habe ich nicht so ins Match reingefunden, wie ich mir das vorgenommen habe. Am Ende habe ich aber dann das Glück des Tüchtigen gehabt und bin richtig gestanden. Ich freue mich sehr, dass ich nach sieben Wochen Pause der Mannschaft helfen konnte und gleich einmal ein persönliches Erfolgserlebnis feiern durfte“, erzählt der 18-Jährige, der jetzt auf weitere Einsätze hofft.