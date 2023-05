Erstes Tor im Frühjahr

Auf ihre beiden Stürmer Fabian Polland und Michael Wildpert konnten sich die Rohrendorfer vor allem in der Hinrunde immer verlassen. Während Polland im Frühjahr bisher zwei Mal jubeln durfte, lief es bei seinem Sturmpartner noch nicht nach Wunsch. In den ersten sechs Spielen war Wildpert immer wieder an Toren beteiligt, konnte sich jedoch selbst nicht in die Torschützenliste eintragen.

Gegen Amaliendorf brach der Ex-Langenloiser mit einem Doppelpack auf beeindruckende Art und Weise seine Torsperre und hatte einen großen Anteil am 2:1-Sieg der Moser-Boys. „Als Stürmer freut man sich immer, wenn man Tore schießt. Am wichtigsten sind trotzdem immer die drei Punkte“, so Wildpert.

Rohrendorf-Trainer Stefan Kerzig lobte seinen Schützling nach der Leistung am 20. Spieltag: „Er hatte Probleme mit der Hüfte und hat trotzdem seine bislang beste Partie in der Rückrunde gespielt. Die beiden Tore hat er sich mit seiner mannschaftsdienlichen Spielweise verdient. Für mich wird aber ein Stürmer nicht nur an Toren gemessen.“

Nach dem knappen Sieg in Amaliendorf steht für die Kerzig-Elf am Sonntag ein echtes Highlight auf dem Programm. Vor heimischem Publikum empfangen Wildpert & Co. den Tabellennachbarn aus Wieselburg. „Ich erwarte mir ein sehr interessantes Spiel auf Augenhöhe. Ein unglaublich guter Gegner“, sagt Kerzig. Besonders achtsam sollte die Hintermannschaft der Rohrendorfer sein. Wieselburg-Stürmer Gabriel Hinterberger durfte sich in dieser Saison bereits über 24 Treffer freuen.