Hahn bei Horn im Gespräch

Rohrendorf-Flügelflitzer Lukas Hahn absolvierte vergangenen Mittwoch ein Probetraining beim SV Horn. Bei zwei weiteren Vorbereitungseinheiten war er zudem Trainingsgast und durfte sein Können unter Beweis stellen. Ob er Rohrendorf Richtung Horn verlassen wird, steht aber noch nicht fest. „Der Trainer von Horn hat mir gesagt, dass Interesse besteht und es jetzt an mir liegt. Natürlich wäre das eine super Möglichkeit, in einer Profimannschaft zu trainieren und um Minuten in der 2. Liga zu kämpfen. Allerdings habe ich in Rohrendorf noch ein Jahr Vertrag und es gefällt mir hier richtig gut. Das ist die schwerste Entscheidung, die ich im Fußball je treffen musste“, erzählt Hahn.

Neben der Personalie Hahn erweist sich auch die Stürmersuche weiterhin als schwierige Aufgabe für den neuen Sportlichen Leiter Christian König und Neo-Coach Björn Wagner. Da die Moser-Boys mit Fabian Polland und Michael Wildpert ihre zwei torgefährlichsten Spieler verlieren, braucht der Landes-ligist dringend Ersatz.

Beinahe wäre ein Ex-Profi bei den Rohrendorfern gelandet. Der mittlerweile 37-jährige Abd El Rahman Osman Ali spielte 2014/15 für den SC Wiener Neustadt in der Bundesliga. Für den FC Lustenau und Kapfenberg absolvierte er außerdem 80 Spiele in der 2. Liga. „Wir waren uns eigentlich schon einig mit ihm. Es hat dann aber ein fahrtechnisches Problem mit seiner Arbeit gegeben und jetzt ist er in der 1. Klasse Süd untergekommen“, erzählt Christian König.