Durch das Unentschieden von Tabellenführer Ybbs in Purg-stall war für Rohrendorf beim Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Wieselburg alles angerichtet. Mit einem Sieg hätten die Moser-Boys bis auf drei Punkte an den neuen Tabellenführer St. Peter rankommen und wieder Druck im Rennen um den Meistertitel ausüben können. Für die Truppe von Trainer Stefan Kerzig kam es dann in der Moser-Medical-Arena vor 250 Zuschauern ganz anders als geplant.

Bereits nach drei Minuten musste Rohrendorf-Torhüter Michael Steinschaden den Ball das erste Mal aus dem Netz holen. Durch weitere Eigenfehler und die Kaltschnäuzigkeit der Wieselburger stand es zur Halbzeit schon 4:0 für die Gäste. Der Landesligist konnte den Tabellennachbarn kaum unter Druck setzen und verteidigte über 90 Minuten wie eine Schülermannschaft. Nach dem Seitenwechsel wurde es immer schlimmer. Michael Wildpert vergab in der 47. Spielminute einen Elfmeter, und die instabile Rohrendorfer Hintermannschaft fing sich noch drei weitere Gegentore ein. Am Ende ging die Kerzig-Elf sang- und klanglos mit 0:7 unter.

Es war eine historische Niederlage für die Moser-Boys. Den letzten vergleichbaren Rückschlag gab es 2016 in der 1. Landesliga, als man in Leobendorf mit 7:1 abgeschossen wurde. Nachdem man auch beim letzten Heimspiel gegen Seitenstetten als Verlierer vom Platz gegangen war, war dies die zweite Heimniederlage in Folge für die sonst so heimstarken Rohrendorfer.

Trainer Stefan Kerzig fand nach der Niederlage klare Worte: „Die Leistung war für mich nicht erklärlich. Bei einem 0:7 muss sich die Mannschaft selbst hinterfragen. Ich habe sowas noch nicht gesehen, dass wirklich alles gegen uns gelaufen ist.“ Trotz der Klatsche gegen Wieselburg ist Rohrendorf nach wie vor im Rennen um den Meistertitel dabei. Kapitän Johannes Sacher, der nach seiner Lungenentzündung gegen Wieselburg sein Comeback feierte, & Co. liegen aktuell sechs Punkte hinter St. Peter auf dem vierten Platz. Sowohl das direkte Duell mit dem Tabellenfüher als auch gegen den ersten Verfolger aus Ybbs steht noch aus.

In der 22. Runde gastiert die Kerzig-Elf in Schweiggers. Dort will der Rohrendorf-Coach ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen: „Nach so einer Niederlage muss die Mannschaft eine Reaktion zeigen.“