Kerzig tritt gegen Rohrendorf-Vorstand nach

Was die Spatzen bereits nach dem Ende der Zusammenarbeit zwischen Björn Wagner und dem Kremser Sportclub von den Dächern pfiffen, ist nun beschlossene Sache. Der 50-Jährige wird ab Sommer neuer Trainer in Rohrendorf. Ausgelaugt fühlt sich Wagner nach vier turbulenten Jahren in Krems nicht: „Ich stehe einfach gern auf dem Platz und kann auch gut mit dem Druck umgehen.“

Baumgartner führt die Entscheidung pro Wagner und gegen den aktuellen Trainer Stefan Kerzig, der gerne weitergemacht hätte, auf die Neustrukturierung des Vorstands vor wenigen Monaten zurück. „Wir haben uns entschieden, nach knapp fünf Jahren auch am Trainerposten etwas zu verändern. Ich glaube, das ist ganz legitim. Ich kenne Björn, seit wir im Senftenberger Nachwuchs miteinander gespielt haben. Er ist der richtige Mann für diese Aufgabe.“

Kerzig, der seit Winter zusätzlich zu seiner Tätigkeit in Rohrendorf Co-Trainer beim SV Horn ist, hätte bei seiner „ersten großen Liebe“ gerne weitergemacht. Er erhebt gegen die Vorstandsmannschaft schwere Vorwürfe. Unter anderem sei versucht worden, ihm bei Taktik und Aufstellung hineinzuregieren. „Damit wurde meine Arbeit diskreditiert.“ Er habe in der Vergangenheit de facto auch als Sportlicher Leiter agiert und alle Spieler geholt, für sein gesamtes Engagement aber nie ein Danke gehört. „Es gibt keinen Grund, warum ich hier nicht weitermachen darf. Ich bin über die Art und Weise wirklich erschüttert.“

Obmann Baumgartner weist diese Darstellung zurück. Der Vorstand habe sich nie in sportliche Belange eingemischt, darüber hinaus seien er und Ronald Stradinger in die Kaderplanung immer involviert gewesen. Auch die von Kerzig bemängelte Wertschätzung kann Baumgartner nicht nachvollziehen. „Die Vereinsführung hat sich stets bei ihm für seine Tätigkeit bedankt.“ Kerzigs Engagement in Horn sei nur ein „nebengeordneter Aspekt“ in der Causa gewesen, für Unmut habe aber gesorgt, dass er dies „ohne vorherige Absprache mit Rohrendorf für sich entschieden“ habe. Eine Behauptung, die Kerzig zurückweist. In der Mannschaft genießt er nach wie vor großen Rückhalt. In einer Versammlung hatten sich die Spieler für den 30-Jährigen ausgesprochen.