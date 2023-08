Königstransfer noch ohne Erfolgserlebnis

Für Rohrendorf verlief der Start in die neue Saison nicht nach den Vorstellungen der Verantwortlichen. Nach dem knappen 1:0-Auftaktsieg gegen Melk und der 1:3-Niederlage in Wieselburg mussten die Moser-Boys am Wochenende mit Absdorf die Punkte teilen. Bis zur Nachspielzeit lag die Mannschaft von Trainer Björn Wagner mit 1:0 in Führung, ein Elfmeter in der letzten Minute rettete den Aufsteigern noch einen Punkt. Nach drei Spielen hält Rohrendorf nun bei vier Punkten und liegt im Moment auf dem achten Tabellenplatz.

Ein Grund, warum es noch nicht nach Wunsch läuft, ist mit Sicherheit die fehlende Torgefahr von Sommerneuzugang Issiaka Ouedraogo. Der Ex-Bundesliga-Profi konnte noch kein Tor erzielen und hat zudem schon hochkarätige Chancen liegen gelassen. „Gegen Melk muss er das 2:0 machen und in Wieselburg das 2:1. Issiaka rackert zwar extrem viel für die Mannschaft, er spielt aber im Moment leider zu brav und hat zu viele Ballverluste. Ich kann nur an die Mannschaft appellieren, dass sie ihn in den nächsten Spielen besser ins Szene setzt. Er braucht unbedingt ein Tor für sein Selbstvertrauen“, erzählt Coach Wagner.

Ouedraogo selbst ist nicht nur mit seinen Leistungen unzufrieden: „In meiner Karriere habe ich immer für meine Mannschaft gespielt. Wenn wir gewinnen, muss ich keine Tore machen. In der Vorbereitung haben wir wirklich guten Fußball gespielt, aber die ersten drei Spiele in der Meisterschaft waren nicht gut.“ Druck macht sich der 35-Jährige aber noch keinen: „Ich weiß, dass ich meine Tore machen werde. Was mich im Moment mehr belastet, ist unsere Leistung in den letzten drei Spielen. Wenn wir als Mannschaft gut spielen, kommen auch meine Tore von alleine. Ich muss aber als erfahrener Spieler und Ex-Profi auch mehr machen und die Mannschaft führen, das weiß ich.“

Die nächste Chance auf seinen ersten Treffer für Rohrendorf bekommt Ouedraogo am Samstag, wenn die Wagner-Elf beim Tabellenführer aus Lilienfeld zu Gast ist, der mit neun Punkten aus drei Spielen perfekt in die Saison gestartet ist.