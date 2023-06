Riegler zurück an alter Wirkungsstätte

Während die Abgänge von Fabian Polland (USA), Michael Wildpert (Langenlois), Johannes Sacher (Karriereende) und Thomas Dragan (Furth) schon länger feststehen, präsentierte Rohrendorf jetzt auch seine ersten Neuzugänge. Der Sportliche Leiter Christian König und Neo-Coach Björn Wagner konnten drei Spieler von einer Zusammenarbeit überzeugen.

Mit Fabian Riegler kehrt ein alter Bekannter von Grafenwörth zurück in die Moser-Medical-Arena. Von August 2015 bis Jänner 2022 schnürte der pfeilschnelle Flügelspieler seine Fußballschuhe schon für den Landesligisten. Mit Rohrendorf durfte Riegler auch schon in der 1. Landesliga spielen. Neben Grafenwörth lief der 24-Jährige auch schon für Lengenfeld auf. „Fabian ist ein Spieler, der ein unglaubliches Tempo mitbringt. Es freut uns extrem, dass er wieder zurück in Rohrendorf ist, er wird uns auf den Flügelpositionen mit Sicherheit bessermachen“, erzählt König.

Neben Riegler kommt der bisherige Rehberg-Kapitän Fezulla Sali zu den Moser-Boys. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten soll er die Rohrendorfer in der Offensive verstärken und die Abgänge von Wildpert und Polland zum Teil kompensieren. Neben Rehberg lief Sali im Bezirk Krems schon für Langen-lois, Weißenkirchen und Bergern auf. „Fezi ist schon voll motiviert und mitten im Aufbau für die nächste Saison, damit er auch körperlich wieder auf der Höhe ist. Er hat schon einmal in der 2. Landesliga gespielt und hat auf jeden Fall das Zeug dazu“, so König.

Der dritte Neuzugang kommt vom SKN St. Pölten und heißt Philipp Loidl. Der 19-Jährige ist ein Defensivallrounder und wird in Rohrendorf vermehrt als Außenverteidiger zum Einsatz kommen. „Durch seinen Transfer zu uns können Johannes Geppner und Lukas Hahn in der nächsten Saison offensiver aufgestellt werden. Philipp war jetzt länger verletzt, wir freuen uns aber extrem, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist ein junger Spieler mit enorm viel Potenzial“, begrüßt König den Neuzugang.

Riegler, Sali und Loidl werden aber nicht die einzige Spieler sein, die der Landesligist in dieser Transferperiode zu sich holt. Neben einem neuen Stürmer soll auch noch ein Defensivmann nach Rohrendorf wechseln. „Wir haben mit Michael Wildpert und Fabian Polland die zwei torgefährlichsten Spieler der letzten Jahre verloren, da brauchen wir auf jeden Fall noch eine Verstärkung im Sturmzentrum. Aktuell führen wir noch Gespräche, aber in ein bis zwei Wochen werden wir dann alles erledigt haben“, gibt König einen Einblick in die Transferplanungen der Rohrendorfer. Ob der neue Goalgetter ein Legionär wird, weiß König hingegen noch nicht: „Wir würden natürlich eine einheimische Lösung bevorzugen, manchmal geht es dann aber nicht anders, als einen Legionär zu verpflichten.“