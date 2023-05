Rohrendorf angelt sich König

In den letzten vier Jahren wurde in Rohrendorf die Tätigkeit des Sportlichen Leiters von Hannes Baumgartner und Ronald Stradinger gemeinsam ausgeübt. Da seit der Neuwahl nun Baumgartner als Obmann des Vereins fungiert, wollten die Verantwortlichen die Position neu besetzen.

Mit Christian König bekommt der Landesligist nun ab Sommer einen echten Fachmann, der das Amt des Sportlichen Leiters übernehmen wird. „Für Ronald und mich war das aufgrund des enormen Aufwandes nicht mehr möglich, dass wir das auch in Zukunft weitermachen. Ich kenne Christian schon sehr lange, er passt vom Menschlichen her richtig gut zu uns, hat ein extremes Wissen in Sachen Fußball und super Kontakte. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige für diese Position ist“, sagt Obmann Baumgartner.

Bis zum 30. Juni arbeitet König weiterhin in Rehberg als Co-Trainer mit seinem Sohn Dominik. Bei der Vorbereitung auf die neue Saison und bei den Vertragsverhandlungen wird er aber jetzt schon mitwirken. In Rohrendorf soll er dann ab der nächsten Saison das Bindeglied zwischen dem Vorstand und der Mannschaft werden.

Für Christian König beginnt ab Sommer damit ein neues sportliches Kapitel. Doch eigentlich wollte er dem Fußball den Rücken kehren: „Ich habe vor längerer Zeit schon gesagt, dass ich nach dieser Saison einen Schlussstrich ziehen will. Ich habe alles probiert, doch den Virus Fußball bekommt man nicht so einfach aus mir raus. Rohrendorf hat sich dann sehr bemüht um mich und wir haben super Gespräche geführt. Der Verein hat außerdem eine tolle Infrastruktur.“ Mit Johannes Sacher wird der langjährige Kapitän in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen (die NÖN berichtete). „Wir müssen personell sicher etwas unternehmen für die nächste Saison. Wir wollen auf jeden Fall Spieler aus der Region für uns gewinnen. Das war eine der Voraussetzungen dafür, dass ich das Amt überhaupt übernehme“, berichtet König von den Vertragsverhandlungen.