Rohrendorf holt Ouedraogo

Nach den Abgängen der beiden Torgaranten der vergangenen Jahre, Fabian Polland und Michael Wildpert, waren die Verantwortlichen in Rohrendorf rund um den neuen Sportlichen Leiter Christian König und Neo-Trainer Björn Wagner lange auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Kurz vor dem Ende der Transferperiode präsentierte der Landesligist nun seinen neuen Goalgetter.

Mit Issiaka Ouedraogo wechselt ein Ex-Bundesliga-Kicker in die Moser-Medical-Arena. Der 34-Jährige ging unter anderem schon für Red Bull Salzburg, Grödig, die Admira, den WAC und den SKN St. Pölten auf Torejagd. In 207 Spielen in der Bundesliga erzielte Ouedraogo 37 Treffer. Zuletzte spielte der bullige Mittelstürmer für den FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost, wo er in der abgelaufenen Saison acht Saisontore erzielte.

Der Kontakt zu Ouedraogo, der zuletzt beim Kremser Sportclub mittrainierte, entstand über seinen guten Freund und KSC-Mittelfeldmotor Michael Ambichl, der mit ihm gemeinsam beim SKN gespielt hat. „Das Gesamtpaket hat Issiaka überzeugt, sodass er sich für uns entschieden hat. Er wohnt in Pyhra und hat zwei kleine Kinder. Wir helfen ihm außerdem, einen Job zu finden. Auch bei den Trainings beim KSC hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Als lustiger Kerl passt er super zu uns und wird den jungen Spielern den nötigen Halt geben“, erzählt König. Auch Coach Wagner ist begeistert vom Neuzugang: „Er ist noch immer topfit und vorm Tor kaltschnäuzig. Auch vom Charakter her passt Issiaka super in die Mannschaft.“

Neben Fezulla Sali, Rückkehrer Fabian Riegler und Philipp Loidl ist Ouedraogo bereits der vierte Neuzugang der Moser-Boys. Mit Fabian Nadlinger und David Volk sicherte sich der Landesligist außerdem noch die Dienste von zwei Youngsters. Nadlinger spielte zuletzt für die U23-Mannschaft der SKN Juniors und wird vermehrt in der U23 zum Zug kommen. Volk begann seine Karriere beim 1. FCU Stein, seit 2017 lief er für Horn auf und durfte in der abgelaufenen Saison auch bei einem Kurzeinsatz in der 2. Liga gegen Amstetten sein Talent zur Schau stellen.

Das Transferprogramm ist für Rohrendorf somit abgeschlossen. „Ich glaube, dass der Kader stärker ist als in der letzten Saison. Auch die Qualität bei den Trainings ist super. Das Ziel vom Vorstand ist, unter den besten fünf Mannschaften zu sein. Mein persönliches Ziel ist es aber unter die Top-Drei zu kommen. Wir wollen Ybbs und Wieselburg so lange wie möglich ärgern“, sagt Wagner.