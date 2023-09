Rohrendorf nach Debakel im Niemandsland

Nach den überzeugenden Siegen gegen Eggenburg, wo Rohrendorf mit einem 2:0 vom Platz ging, und dem 3:1-Erfolg in Gmünd starteten die Moser-Boys mit breiter Brust gegen Ybbs ins erste Heimspiel nach drei Partien am Stück in der Ferne. Ein schwach geschossener Elfmeter beim Stand von 0:0 von Ex-Bundesliga-Profi Issiaka Ouedraogo und ein Schuss, der am Aluminium landete, waren unter anderem dafür ausschlaggebend, dass die Mannschaft von Trainer Björn Wagner am Ende eine 1:5-Klatsche gegen Ybbs kassierte.

Mit einem Sieg wäre der Landesligist in der Tabelle auf den vierten Platz geklettert und hätte nur noch drei Punkte Rückstand auf den Zweiten aus Melk gehabt. Nach der schlechten Leistung gegen Ybbs und dem Einbruch in der zweiten Hälfte, als man zwei Gegentore innerhalb von nur fünf Minuten kassierte, liegen die Rohrendorfer nach sieben Spielen, in denen sie zehn Punkte holten, nun tabellarisch im Niemandsland auf Platz neun.

„Bis zum 1:0 für Ybbs haben wir teilweise gut gespielt und uns leider dafür nicht belohnen können. Nach zwei Spielen, in denen wir gut aufgetreten sind, darfst du gerade vor heimischem Publikum nicht so verlieren“, fand Wagner nach dem Debakel gegen Ybbs klare Worte. Auch bei den Gegentoren machte die sonst so zuverlässige Hintermannschaft der Moser-Boys teilweise keine gute Figur. „Beim 0:1 haben wir geschlafen und das zweite Tor von Ybbs war dann ein schnell abgespielter Freistoß“, erzählt Coach Wagner, der sich insbesondere von drei Spielern der Rohrendorfer enttäuscht zeigte.

Am Samstag bekommen Kapitän Patrick Pfaller & Co. aber schon wieder die Chance auf Wiedergutmachung vor heimischem Publikum. Tabellennachbar Purgstall gastiert um 16 Uhr in der Moser Medical Arena, die gerade in der letzten Saison eine Festung für die Rohrendorfer war und dies auch wieder werden soll.