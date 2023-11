Rohrendorf: Sali und Loidl könnten gehen

Durch die Niederlage von Tabellenführer Lilienfeld gegen Wieselburg und den 4:2-Sieg von Rohrendorf im letzten Heimspiel der Hinrunde gegen Spratzern rutschten die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle der 2. Landesliga West wieder näher zusammen. Die Mannschaft von Trainer Björn Wagner zeigte immer wieder schönen Kombinationsfußball, die Chancenauswertung war dennoch ein Manko. „Wir haben gute Aktionen dabeigehabt, das Ergebnis hätte aber höher ausfallen müssen. Die zwei Gegentore ärgern mich zwar, trotzdem müssen wir mit den drei Punkten zufrieden sein“, erzählte Wagner nach dem Spiel.

Bevor es für Rohrendorf in die wohlverdiente Winterpause geht, gastieren Kapitän Patrick Pfaller und Co. am Samstag in Rabenstein. „Ich bin davon überzeugt, dass Absdorf zu Hause gegen Lilienfeld gewinnen wird. Wir wollen mit einem Sieg vorne dranbleiben, dann sind die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle wieder nahe beisammen. Die Rückrunde wird mit Sicherheit interessant werden, für mich ist aber noch immer Ybbs der Favorit auf den Meistertitel“, so Wagner.

Obwohl die Hinrunde noch nicht beendet ist, laufen im Hintergrund auch schon die Planungen für die Wintertransferperiode. Trotz der immer wieder aufkommenden Kritik an seiner Person wird Ex-Profi Issiaka Ouedraogo den Rohrendorfern erhalten bleiben. Der bullige Stürmer hat einen gültigen Vertrag bis Sommer. Laut Coach Wagner könnten aber zwei Spieler den Verein im Winter verlassen: „Recht viel werden wir am Kader nicht verändern. Mit Philipp Loidl und Fezulla Sali könnten aber zwei Spieler den Verein verlassen.“

Gerade Loidl wurde als Ersatz für Langzeitkapitän Johannes Sacher als Außenverteidiger verpflichtet, kam in der Hinrunde bis jetzt aber nur auf 72 Einsatzminuten. Auch Sali musste zu Beginn der Saison vermehrt auf der Ersatzbank Platz nehmen. Gegen Spratzern zeigte sich der spielstarke zentrale Mittelfeldspieler aber von seiner besten Seite und überzeugte mit seiner Kreativität am Platz.