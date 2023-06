Rohrendorf verliert Polland und Wildpert

Beim Landesligisten aus Rohrendorf wird sich nicht nur an der Seitenlinie in der nächsten Saison etwas verändern. Mit Björn Wagner bekommen die Moser-Boys ab Sommer einen neuen Trainer (die NÖN berichtete).

Rohrendorfs neuer Sportlicher Leiter Christian König muss sich jetzt auch noch um neue Offensivspieler umsehen. Der 26-Tore-Sturm der aktuellen Saison, Fabian Polland und Michael Wildpert, wird Rohrendorf nach dieser Spielzeit verlassen. In den letzten zwei Jahren war das eingespielte Sturmduo gemeinsam für über die Hälfte der Tore verantwortlich. 50 der 99 geschossenen Tore erzielten die beiden Torjäger. Immer wieder setzten sich der bullige Wildpert und der wieselflinke Polland gegenseitig in Szene.

Der vierzehnfache Saisontorschütze Polland, der 2020 zu seinem Heimatverein zurückkehrte, verlässt Rohrendorf in Richtung Amerika: „Ich werde dort meinen Master machen und nebenbei für eine Universität Fußball spielen, also Ausbildung und Leistungssport miteinander verbinden. Die letzten drei Jahre waren unglaublich schön. Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Verantwortlichen und Fans bedanken und wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste.“

Wildpert hingegen kehrt nach vier Jahren in Rohrendorf zu seinem Heimatverein Langenlois zurück. „Einerseits ist der Wechsel beruflich bedingt, andererseits hat Langenlois für die nächste Saison große Ambitionen, dadurch ist es auch eine sehr reizvolle Aufgabe für mich, meinem Herzensverein dabei zu helfen, seine Ziele zu erreichen“, begründet der 28-Jährige seinen Wechsel.

Die Verantwortlichen in Rohrendorf stehen somit vor der großen Aufgabe, die beiden torgefährlichsten Spieler der letzten Jahre zu ersetzen. Mit Kapitän Johannes Sacher, der Co-Trainer von Wagner werden soll, verliert der Landesligist gleich drei absolute Stammspieler und Leistungsträger. Laut König stehen die Moser-Boys bereits in Verhandlungen mit potenziellen Nachfolgern: „Wir wollen Fabian und Michael natürlich adäquat ersetzen und sind an einem absoluten Top-Spieler dran. Noch haben wir aber nichts fixiert. Zusätzlich wollen wir noch zwei bis drei junge Spieler nach Rohrendorf holen und den bereits eingeschlagenen Weg weitergehen.“