Viel Qualität für Rohrendorf

Nachdem sich die Wege von Rohrendorf und Trainer Stefan Kerzig getrennt hatten, holte der Landesligist mit Björn Wagner einen absoluten Fachmann, der am heißesten Trainerstuhl im Bezirk, beim Kremser Sportclub, über Jahre hinweg tolle Arbeit geleistet hat.

Aber nicht nur an der Seitenlinie gab es eine Veränderung, auch der Kader der Moser-Boys musste durch die Abgänge von Johannes Sacher, Fabian Polland, Michael Wildpert und Thomas Dragan verändert werden. Der neue Sportliche Leiter Christian König meisterte diese Aufgabe mit Bravour. An vorderster Front wird in der bevorstehenden Saison Ex-Profi Issiaka Ouedraogo agieren. Der bullige Stürmer hat 207 Bundesligaspiele vorzuweisen und ist mit seiner unbestrittenen Klasse eine Verstärkung für den Landesligisten.

Rückkehrer Fabian Riegler, der im ersten Testspiel bereits einen guten Eindruck hinterlassen hat, wird mit seiner Schnelligkeit die Offensive der Wagner-Elf beleben. Mit Fezulla Sali konnte man außerdem den Rehberg-Kapitän für sich gewinnen. Der spielstarke Ex-Langenloiser hat bereits bewiesen, dass er in der 2. Landesliga eine wichtige Rolle einnehmen kann. Sali ist außerdem flexibel einsetzbar, in Rehberg agierte er auch in der Innenverteidigung.

Als Ersatz für Langzeitkapitän Sacher holten die Rohrendorfer den jungen Philipp Loidl von den SKN Juniors. Trotz seines Alters wird Loidl ein wichtiger Faktor auf der Außenverteidigerposition werden. Die letzten beiden Neuzugänge heißen David Volk und Fabian Nadlinger. Volk wird das Backup von Patrick Pfaller und Tobias Markhart im zentralen Mittelfeld werden. Der Youngster durfte beim SV Horn in der letzten Saison Luft in der 2. Bundesliga schnuppern. Nadlinger verbreitert als Ergänzungsspieler den Kader der Moser-Boys.