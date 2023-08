Zu instabil in der Defensive

Nach dem 1:0-Erfolg über Melk am ersten Spieltag ging es für Rohrendorf zum Topspiel der zweiten Runde nach Wieselburg. Wie auch schon in der Rückrunde der letzten Saison mussten sich die Moser-Boys am Ende gegen den Titelaspiranten geschlagen geben. Wieselburg-Goalgetter Gabriel Hinterberger hatte mit seinem Hattrick einen großen Anteil am Erfolg, nachdem Rohrendorf- Flügelflitzer Lukas Hahn zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt hatte.

„Wir haben wie auch schon gegen Melk die ersten zehn Minuten verschlafen, waren aber dann bis zur Halbzeit ebenbürtig. Nach der Pause hatten wir durch Issiaka Ouedraogo eine große Chance auf die Führung, dann hätte ich die Partie gerne gesehen“, analysierte Trainer Björn Wagner nach dem Spiel. Ein Grund, warum Hinterberger mit seinem Hattrick die Partie zugunsten Wieselburg entscheiden konnte, war die zum Teil schlechte Defensivleistung der Wagner-Elf. Beim zweiten und dritten Gegentreffer sah die Rohrendorfer Hintermannschaft rund um Abwehrchef Michael Walzer nicht gut aus. „Das dritte Gegentor nehme ich nicht mehr ernst, weil wir natürlich am Ende alles nach vorne geworfen und hinten aufgemacht haben. Beim 2:1 haben wir es dem Gegner aber viel zu leicht gemacht und schülerhaft verteidigt“, weiß auch Wagner.

Am kommenden Sonntag haben die Moser-Boys die Chance, die Fehler in der Defensive zu minimieren. Aufsteiger Absdorf gastiert nämlich in der Moser Medical Arena. „Das wird auch nicht einfach werden, die haben bereits vier Punkte am Konto und sind noch ungeschlagen“, erzählt Coach Wagner.