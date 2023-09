Mit Michael Steinschaden hat Rohrendorf einen „modernen“ Torhüter in den eigenen Reihen, der durch seine offensive und mitspielende Art und Weise auch schon einige Gegentore in den letzten drei Jahren verhindern konnte. Gegen Tabellenführer Lilienfeld sorgte hingegen ein Patzer von Steinschaden, bei dem er den Ball nicht klären konnte, für das 0:2. Davor hatten die Moser-Boys einige Möglichkeiten auf den Ausgleich liegen gelassen.

„Ich habe gewusst, dass er so spielt. Bis jetzt hat er fehlerfrei agiert und uns gegen Melk den Sieg festgehalten. Trotzdem mache ich ihm einen Vorwurf, er hätte den Ball nur wegschlagen brauchen. Wir waren in der zweiten Hälfte gut im Spiel, sein Fehler zum 0:2 war dann leider für mich spielentscheidend“, sagt Rohrendorf-Coach Björn Wagner.

Steinschaden selbst nimmt den Fehler auf sich: „Ich muss ehrlich sagen, ich bin davon ausgegangen, dass der Ball höher abspringt und ich wollte ihn mit dem Kopf dann gleich weiterspielen. Natürlich muss ich das dann anders lösen.“ Mit nur drei Toren in vier Spielen liegt das Problem für den Rohrendorf-Goalie im Moment in der Offensive. „Wir schießen einfach zu wenig Tore. Ich habe meine Spielweise in den letzten Jahren verändert und spiele jetzt mit weniger Risiko. Torwarttechnisch bin ich mit dem Fuß einer der Besten im Bezirk und will einfach nur der Mannschaft helfen, damit wir als Sieger vom Platz gehen“, erzählt der 22-Jährige.

Nach dem Auswärtsspiel in Lilienfeld stehen für die Moser-Boys noch zwei Partien in der Ferne gegen Gmünd und Eggenburg auf dem Programm.