1:4 für Schweiggers im Derby: „Die Qualität hat gefehlt“

Zwei frühe Einstandsgeschenke, schon war die erste Partie im Frühjahr für Schweiggers gelaufen. Am Ende ging Gmünd völlig verdient als 4:1-Sieger vom Platz. „Wir haben sie zu den ersten zwei Toren eingeladen, indem wir ganz dumme Ballverluste gemacht haben, und dann hat in der Folge die Zuordnung überhaupt nicht gepasst“, war USC-Sportleiter Thomas Reif enttäuscht.

Wir haben Gmünd zu den ersten beiden Toren eingeladen. Danach hat die Zuteilung nicht mehr gepasst. Thomas Reif, Sportlicher Leiter USC Schweiggers

Die Gäste gingen, wie angekündigt, ohne drei Schlüsselspieler ins Derby. Neben Kapitän Christopher Kurz (in der 81. Minute eingewechselt) saß Abwehrchef Daniel Nespor 90 Minuten nur auf der Bank, Stürmer Petr Sourek war gesperrt. „Gmünd war auch nicht vollzählig, das sollte keine Ausrede sein“, warf Reif ein. Doch auch der Funktionär musste an diesem Nachmittag einen Klassenunterschied bemerken. „Es hat uns im Derby sicher die Qualität gefehlt, diese drei Spieler können wir nicht eins zu eins ersetzen. Aber wir haben auch die Vorgaben des Trainers nicht umgesetzt. Überhaupt habe ich nur bei einigen wenigen den nötigen Willen und Mut für ein Derby gesehen.“

Hoffen auf mehr Kraft in der Offensive

Während ein Einsatz Nespors, der zumindest eine Stunde Spielpraxis in der Reserve sammelte, auch im kommenden Spiel in Rabenstein fraglich ist, kommen Kurz und Sourek sicher retour, verspricht Reif. „Damit haben wir in der Offensive gleich mehr Durchschlagskraft.“ Auch Rabenstein verlor zum Auftakt klar mit 0:3 in Wieselburg. Der kommende Gegner ist in der Tabelle punktegleich mit Schweiggers. Reif fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion: „Ich hoffe, die Spieler behirnen, was sie falsch gemacht haben, arbeiten das unter der Woche auf und treten am Wochenende anders auf.“