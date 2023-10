Gmünder kamen mit einem blauen Auge davon

Gmünd - Herzogenburg 3:1. Ende gut alles gut beim SC Gmünd. Die Grenzstädter brachten gegen Schlusslicht Herzogenburg einen 3:1-Heimsieg über die Bühne. Über das Zustandekommen werde aber noch zu reden sein, meint Gmünds Sportleiter Markus Fürlinger: „Da war zu wenig Laufarbeit dabei, wir waren von den Gegnern zu weit weg. Dass wir mit 70 oder 80 Prozent die Spiele einfach gewinnen, so überlegen sind wir nicht. Vielleicht war es eine Warnung zum richtigen Zeitpunkt.“

Das Spiel war nämlich von Beginn weg recht ausgeglichen. Stanislav Peterek fand in der neunten Minute nach einem Freistoß von Julian Zimmel die erste Chance vor. Danach klopften zweimal die Herzogenburger an, Osama El Zayat setzte einen Freistoß aus spitzem Winkel an die Latte, gleich darauf zog Semih Brozovsky ab, traf das Tor nicht.

Führung brachte keine Ruhe ins Spiel

Dann eine schöne Flanke aus dem rechten Halbraum von Julian Zimmel, ideal für Dominic Korherr, der im vollen Lauf abzog und die Gmünder in Führung brachte (18.). Gmünd kam in den nächsten Augenblicken noch zwei weitere Male gefährlich vors Tor, aber Zimmel brachte einen Querpass von Jakub Held nicht im Tor unter und Stanislav Pacholik, der nach Zimmel-Zuspiel am Elfmeterpunkt einigen Platz hatte, scheiterte ebenfalls.

Statt des Doppelschlages wurden nun die Gäste wieder stärker, fanden mit einem Schuss von Nikica Zivkovic, den Benedikt Kümmel stark parierte, erst in der 38. Minute wieder eine Ausgleichsmöglichkeit vor, waren aber auch bis dahin immer wieder gefährlich vorm Tor, kamen aber nicht zu Abschlüssen. So ging's mit der knappen Gmünder Führung in die Pause.

Brozovsky ließ Herzogenburg noch einmal hoffen

Nach Wiederbeginn bekam zunächst wieder die Früchtl-Truppe die Überhand. Erst fand ein Schupfer von Pacholik nicht den Weg ins Tor. Gleich darauf war aber Martin Held zur Stelle, brachte Gmünd mit einem Schuss von der Strafraumgrenze 2:0 in Führung. Aber wieder brachte das Tor keine Ruhe ins Spiel. Bereits in der 57. Minute kam der Anschlusstreffer: Korherr ließ sich an der Torout-Linie von Abdifataah Mohamed den Ball abluchsen, der Herzogenburger passte zur Mitte, wo Brozovsky einschießen konnte.

Damit war das Spiel wieder auf des Messers Schneide. Die Torchancen wurden nun aber weniger. Je ein ungefährlicher Schuss auf beiden Seiten - einmal von Martin Held und einmal von Tobias Gattringer. Die restlichen Aktionen verliefen im Sand. So war dann auch der Gmünder Siegtreffer irgendwie bezeichnend. Nach einem Freistoß, den Zimmel in den Strafraum brachte, pendelte der Ball zwischen mehreren Stationen hin und her, wurde auch einmal schon von einem Herzogenburger Verteidiger von der Linie gekratzt, ehe Karel Slama das Spielgerät doch noch ins Netz befördern konnte. Der Treffer in der 83. Minute war dann auch die Entscheidung, Herzogenburg konnte nicht mehr nachlegen, Gmünd fand durch Martin Held sogar noch die Chance aufs 4:1 vor.

Stimmen zum Spiel:

Markus Fürlinger, Sportlicher Leiter SC Gmünd: „Es war kein schönes Spiel. Das Ergebnis schaut deutlicher aus, als das Spiel war. Wir haben nicht gut gespielt, waren von den Gegnern zu weit weg, sind zu wenig in die Zweikämpfe gekommen, waren taktisch nicht diszipliniert. Wir sind froh über den Sieg, aber das muss uns eine Lehre für das kommende Spiel in Würmla sein.“

Statistik:

SC Sparkasse GMÜND - SC Alltagshelden HERZOGENBURG 3:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (18.) Korherr, 2:0 (51.) Martin Held, 2:1 (57.) Brozovsky, 3:1 (84.) Slama.

Gelbe Karten: Höbarth (58., Foul), Kümmel (71., Unsportlichkeit); Ismajli (65., Foul), Regojevic (83., Foul), Mohamed (92., Foul).

Gelb-rote Karten: keine bzw. Regojevic (83., Kritik).

Gmünd: Kümmel; Bura, Dürnitzhofer, Slama, Korherr; Peterek, Höbarth (64. Amizi); Zimmel (84. Yanchuk), Jakub Held, Martin Held - Pacholik (90. Müller).

Herzogenburg: Streicher; Heiderer (78. Sukapan), Regojevic, Brozovsky, Simon (46. Ismajli), Kitagawa, Surböck, Zivkovic, Mohamed, El Zayat, Nakamura.

SC-Gmünd-Stadion, 155 Zuschauer, SR Markus Winkler.

Reserven: 3:0 (1:0).- Tore: Narangerel, Taskin, Toprak.