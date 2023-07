Wieselburg holt sich den Turniersieg

Vorrunde. Die TTI Arena in Wieselburg war Schauplatz der Vorrundenspiele im Haub`s Cup 2023. Die Fans erlebten durchaus spannende Spiele. Im ersten Heat konnte sich Petzenkirchen gegen die Youngstergruppe (Durchschnittsalter 19 Jahre) mit einem 3:1 Sieg für das Finale qualifizieren. Im Erlauftalderby musste sich Purgstall in einem flotten und kämpferischen Spiel den Hausherren mit 0:2 geschlagen geben. Einmal mehr war es Gabriel Hinterberger der mit zwei Toren für die Entscheidung sorgte.

Finalrunde. Im Purgstaller Flieder Stadion gingen die Finalspiele ins Szene. Im Spiel um Platz deklassierten die Hausherren, mit einer verstärkten B- Elf- Steinakirchen mit 6:0 Toren. Im Finale deutete sich eine Überraschung an, den Petzenkirchen ging mit 1:0 in Führung. Mit Fortdauer setze sich aber die höhere Klasse der Braustadt Kicker durch und am Ende jubelte die Truppe von Vogel über einen 6:2 Erfolg und zum zweitenmal in Folge ging das „Häferl“ in die Braustadt..