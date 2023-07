Wieselburg jubelt über den Titelgewinn

Bei der dritten Auflage des Haubis-Cups sicherten sich die favorisierten Kicker des SC Wieselburg zum zweiten Mal in Folge den Turniersieg. Nach einem 2:0-Erfolg im Landesliga-Duell mit der SVg Purgstall, die speziell in der ersten Halbzeit ein Chancenplus verzeichnete, feierten die Braustädter im Endspiel gegen den SV Petzenkirchen/Bergland einen schlussendlich ungefährdeten 5:2-Triumph. Der Herausforderung zeigte dabei speziell in der Anfangsphase eine starke Leistung, die in einer 1:0-Führung gipfelte. Mit Fortdauer der Partie setzte sich die spielerische Klasse der Wieselburger Kicker aber durch.

SCW-Coach Rudi Vogel bestätigt: „Im ersten Spiel gegen Purgstall lief zu Beginn bei uns nicht alles rund. Wenn die Gäste in dieser Phase in Führung gegangen wären, wäre es wahrscheinlich schwierig für uns geworden. Nach dem Seitenwechsel waren wir aber die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Das Finale war dann eine klare Sache für uns, da Petzenkirchen ihr kräfteraubendes Spiel nur eine halbe Stunde lang durchgehalten haben.“ Zufrieden war Vogel mit der Leistung der neuen Spieler Marco Talir und Sebastian Schuller, die sich beide im Finale jeweils einmal in die Torschützenliste eingetragen haben.

Für Purgstalls Coach Jürgen Moser war der Haubis-Cup eine willkommene Standortbestimmung unter Wettkampfbedingungen: „Vor allem das Aufeinandertreffen gegen Wieselburg hatte eine gute Intensität und war auch für die Zuschauer sehenswert. Beide Teams wollten gewinnen und haben deshalb keine großen Experimente gemacht. Das war ein gutes Derby. Schade, dass wir unsere Chancen zu Beginn nicht verwertet haben.“ In der Begegnung um Platz drei gegen die Union Steinakirchen, die zum Auftakt gegen Petzenkirchen/Bergland mit 1:3 das Nachsehen hatte, ließen Purg-stalls Kicker nichts anbrennen. Beim 6:0-Triumph präsentierten sich auch die Neuzugänge Emre Koc, Sebastian Jagersberger, die beide einen Treffer erzielten, und Florian Redl dem heimischen Publikum.

Die neuformierte Mannschaft des ÖTSU Steinakirchen musste beim Haubiscup zwar zwei Niederlagen gegen Petzenkirchen und Purgstall hinnehmen, aber Trainer Josef Lagler bleibt weiterhin optimistisch über die Entwicklung seiner Mannschaft. Die junge Mannschaft zeigt eine hervorragende Einstellung und Einsatzbereitschaft, auch wenn es noch an taktischem Verständnis und Zweikampfverhalten fehlt. Lagler betont jedoch, dass dies genau der Reiz ist, der ihn zur Zusage bewegt hat, nach Steinakirchen zu gehen. Mit etwas Zeit wird sich das Team weiterentwickeln.